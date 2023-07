Elisabetta Canalis piccante! I suoi bikini esplodono... (ciao kickboxing!)

Elisabetta Canalis piccante! Il bikini esplode...

Un paio di settimane fa Elisabetta Canalis era stata protagonista sul ring in uno spettacolare incontro di kickboxing. Ma l'estate avanza e l'ex velina di Striscia la Notizia - tornata negli Stati Uniti (dove ha celebrato anche la festa del 4 luglio: "Happy birthday America", ha scritto) - in questi giorni ha regalato alcune foto che stanno scaldando l'estate social sul suo profilo Instagram da 3,5 milioni di followers.

La showgirl e modella sarda è una vera e propria icona di bellezza e femminilità: bikini o costume intero, abito da sera o tenuta sportiva, Eli è sempre la numero 1.

Guardate la gallery con le ultime foto della Canalis in bikini e in costume da bagno.

Elisabetta Canalis (Instagram littlecrumb_)



Elisabetta Canalis, la bellissima lettera dopo il match di Kickboxing

Ma facciamo un passo indietro. Dopo l'incontro di Kickboxing alla Reggia di Venaria, Elisabetta Canalis aveva pubblicato su Instagram post match della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition. "Grazie al mio maestro Angelo Valente ed a tutta la famiglia di @kickandpunch, questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui ed a credere in me stessa , ha fatto di me una donna piu forte ed ancorata a terra nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati", le parole di Elisabetta Canalis. "A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente". Eli non ha dimenticato neanche la sua avversaria Angelica Donati ("tosta, assolutamente non facile per me"). E poi aveva formulato il suo grazie "a chi c’è sempre stato senza mai chiedere niente ma dandomi piu di quanto immagina e grazie ai miei amici, quelli che erano presenti e quelli che tifavano per me da casa. Porto questa coppa a Skyler che era sicura che mamma vincesse ( non potevo deluderla)"

