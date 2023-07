Sofia Goggia, la foto del bacio è servita: "Mon amour tu bascia me"

Sofia Goggia e la dolce foto col cane Belle: "Mon amour tu bascia me"

Qualche giorno fa i fans avevano visto ballare Sofia Goggia sui social sulle note di “Mon Amour” (con il ritornello che fa: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me...”).

Subito domanda era sorta spontanea: "Ma chi bacia Sofia Goggia?". Risposta chiara e secca quella data nel corso dell'intervista a Il Messaggero: "Il mio cane Belle quando torno a casa".

E visto che la 30enne fuoriclasse bergamasca dello sci italiano e mondiale (4 Coppe del Mondo di Discesa Libera vinte, 22 gare conquistate in Coppa del Mondo e una medaglia d'oro olimpica) è di parola... eccola pubblicare in queste ore una foto (molto dolce) con il suo cane e sotto il richiamo alla canzone tormentone di questa estate 2023: "Mon amour tu bascia me".

Non solo coccole al suo cane. Sofia Goggia poco dopo pubblica un'altra storia social: eccola mentre si allena con i pesi.



Sofia Goggia, coccole al cane e allenamenti in vista della nuova stagione di sci

(Instagram iamsofiagoggia)



Già, perché le vacanze per la Goggia sono finite, è tempo di preparare la prossima stagione di Coppa del Mondo di sci (prima gara prevista in calendario sarà il gigante di Soelden il 28 ottobre). La testa in questo momento è tutta sui prossimi obiettivi della sua carriera sportiva: "Ho altri quattro anni di sci ai massimi livelli, poi chissà cosa mi riserverà la vita". Alle Iene si era presentata con una scollatura vertiginosa: ma se le chiedessero di posare nuda accetterebbe? Sofia Goggia nel corso dell'intervista a Il Messaggero, era stata chiara: "Dipende. Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante, perché no? Mi spoglierei. In parte l’ho già fatto (per le copertine di Oggi e Sportweek, ndr)".

