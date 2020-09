Elisabetta Gregoraci: "Michael Schumacher non parla, comunica con gli occhi"

Michael Schumacher “non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”, ha detto Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5. Una delle persone potrebbe essere l'ex direttore generale di Maranello Jean Todt (che in una recente intervista ha detto: “Sta lottando, possiamo solo stargli vicino”).

Schumacher, Elisabetta Gregoraci: "Ecco dove lo ha portato la moglie Corinna"

La concorrente del Gf Vip 5 ha parlato delle condizioni di salute di Schumi. "Si sono trasferiti in Spagna e la moglie (Corinna, ndr) ha fatto un ospedale in casa” le parole dell'ex moglie di Flavio Briatore. Secondo quanto riportato dalla Bild, la tenuta extralusso acquistata dalla famiglia Schumacher nel 2018 si trova a nei pressi di Andratx, nella zona sud-ovest dell'isola delle Baleari.

Un macchinario comandato con il movimento degli occhi sarebbe l’unico modo per comunicare con Michael Schumacher e per cercare di capire se sia presente. “Adesso un pochino, ma no” è la risposta della Gregoraci a chi le chiede se riesce a parlare.