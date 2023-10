Elodie al palo della lap dance: Euphoria da infarto. E Iannone corre verso..

Elodie al palo della lap dance. Che Euphoria!

"Euphoria senti come vibraaaaaa", scrive Elodie in un post social che fa sobbalzare il cuore dei suoi milioni di followers. E ci aggiunge anche l'emoticon di un diavoletto alla frase. Più delle parole è il video della cantante romana che accenna uno spogliarello e balla una lap dance sensualissima. Il filmato è tratto proprio dalla canzone Euphoria che la fidanzata di Andrea Iannone ha lanciato nei giorni scorsi. Nel frattempo scorrono veloci le lancette verso i prossimi appuntamenti dell'Elodie Show 2023: da Napoli a Milano, Roma e Firenze. Molte date sono già sold out, mentre nei giorni scorsi è stata annunciata una nuova tappa al Forum di Assago prevista per il 9 dicembre.

Iannone corre verso la Ducati. Attesa per l'annuncio

L'amore tra Iannone e Elodie intanto va a gonfie vele, smentendo categoricamente qualche gossip che girava su una crisi presunta. La realtà racconta che la cantante e il campione di motociclismo sono stati paparazzati da Chi mentre facevano colazione con alcuni amici a Palazzo Parigi di Milano. E per Iannone sono settimane di attesa: i fans aspettano l'annuncio del suo ritorno in pista. Già, perchè Andrea corre verso... una Ducati.

La rossa di Borgo Panigale lo attende per il Mondiale Superbike 2024. "Andrea è un nome importante per la Ducati: dal mio arrivo, è sua la prima vittoria, nel 2016 in Austria. Ricordo molto bene come provi a fare del suo meglio ogni volta - le parole di Gigi Dall'Igna di qualche settimana fa ai canali della MotoGp - Lo rispetto e sono molto felice che torni in Ducati, non nel nostro team ma in una team satellite. Non conosco al meglio la sua reale situazione con la Wada - ha aggiunto Dall'Igna in merito alle tempistiche per vedere Iannone provare la sua nuova moto -, per cui non ne voglio parlare. Di sicuro avrà bisogno di tempo per tornare al suo massimo potenziale, ma ha tanto talento e spero che possa raggiungere dei risultati già nel 2024".

Elodie - Euphoria. Lapd dance per la cantante e fidanzata di Iannone. Video

