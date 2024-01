Empoli-Milan 0-3, Andreazzoli: "Rigore una schifezza. Si parla solo di questo cazzo di Var"

Il Milan vince e convincee in casa dell'Empoli: 3-0 per i rossoneri che sbloccano con Loftus Cheek (all'11° assist di Rafael Leao con una bella azione dalla sinistra), raddoppiano su rigore trasformato da Giroud (al 31°) e chiudono nel finale (all'88°) con la prima rete in serie A di Chaka Traorè dopo contropiede di Pulisic (che sforna l'assist per il 19enne attaccante rossonero in rete anche col Cagliari in Coppa Italia).

Nel dopo partita Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, intervenuto in conferenza stampa è tornato sul penalty assegnato ai rossoneri un tocco con le dita di Youssuf Maleh che aveva le braccia alte: "È una schifezza, un polpastrello decide. C’è una regola che dice 'volontario sì' o 'no', così invece si parla solo di questo cazzo di VAR, finiamola".

Empoli-Milan 0-3, Andreazzoli: "Complimenti per il primo gol rossonero"

"C'è da inchinarsi alla qualità del Milan che ha ottenuto molto non facendo molto di più di quello che ha fatto l'Empoli", aveva invece spiegato Andreazzoli a Sky analizzando il match. "Il mio compito è di far esprimere al meglio la squadra. Abbiamo creato di più del Milan, ma alla fine ha segnato il Milan e basta. Sul primo gol il Milan ha fatto una bella azione da complimenti. Serve concretizzare, bisogna migliorare in questo. Possiamo farlo anche con chi è già qui, non siamo molto fortunati, ma siccome è tempo che lo diciamo è ora di far cambiare qualcosa. Non possiamo fare di più noi come squadra".

Milan cala il tris a Empoli, Pioli: "Momento negativo alle spalle"

"Qualcosa nella ripresa abbiamo concesso. Abbiamo gestito la palla, ma dovevamo anche chiudere prima la gara - ha spiegato a DAZN il tecnico del Milan Stefano Pioli -. Venivamo da esperienze in cui ci avevamo rimesso dei punti nella stessa situazione. E' stata comunque una prova positiva".

Che guarda al futuro dopo i 39 punti del girone d'andata (Inter campione d'inverno a +9): "Dobbiamo fare nettamente meglio rispetto all'anno scorso nel ritorno - sottolinea l'allenatore rossonero -. Abbiamo avuto un periodo delicato in cui abbiamo buttato dei punti, ma ora vogliamo tornare a far bene. Dobbiamo tenere questa mentalità e ad avere questo approccio alle gare". "Nelle stagioni ci sono momenti positivi e negativi. Quello negativo sembra essere alle spalle per noi. Non dobbiamo continuare a pensare al passato - le parole di Stefano Pioli -. Ci sono ancora tante gare e possibilità perché questa stagione possa essere positiva. La squadra è in crescita, sta giocando a un buon livello. Ora abbiamo una gara difficile in Coppa Italia e daremo il massimo perché è una competizione a cui teniamo".

Milan, Pioli su "Theo Hernandez e Loftus-Cheek

Theo Hernandez sta cfescendo nel ruolo di centrale difensivo: "E' un giocatore fortissimo dotato di intelligenza tattica e fisicità che pochi al mondo hanno - ha spiegato il tecnico rossonero Stefano Pioli -. Si sta applicando con intensità e attenzione nel ruolo di difensore centrale come forse non ha mai fatto prima e sta facendo benissimo aiutandoci nella costruzione. Sta facendo prestazioni di altissimo livello. Oggi non ha sbagliato nulla e ci ha messo tante pezze quando serviva. Credo sia giusto continuare così adesso, ma poi vedremo". Su Loftus-Cheek autore del gol che ha sbloccato la partita contro l'Empoli: "Deve segnare di più, deve riempire l'area. Ha fisicità e tecnica. E' un giocatore forte. Non pensavo fosse così offensivo all'inizio. E' difficile da marcare. E' abile nell'uno contro uno e di testa. Oggi ha fatto molto bene".