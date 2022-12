Eto'o, calci a Youtuber algerino dopo Brasile-Corea del Sud ai Mondiali Qatar

Eto'o calci a youtuber algerino dopo Brasile Corea del Sud

Samuel Eto'o prende a calci uno youtuber dopo Brasile-Corea del Sud ai Mondiali di calcio in corso in Qatar. L'attuale presidente della Federazione del Camerun ed ex attaccante di Inter (vinse il Triplete con Mourinho in panchina) e Barcellona, all'uscita dallo stadio 974 è stato fermato da alcuni tifosi per fare selfie ed autografi. Uno youtuber algerino si è avvicinato a lui con la videocamera che ha iniziato a filmarlo e forse gli ha detto qualcosa. Non è chiaro cosa, anche se stando ad alcune ricostruzioni forse gli avrebbe fatto delle domande sull'arbitraggio di Gassama in Algeria-Camerun, partita dei playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar che aveva dato la qualificazione ai Leoni Indomabili (poi eliminati nel girone con Brasile e Svizzera, oltre alla Serbia). Il fischietto ghanese fu aspramente criticato dall'Algeria. Il ct Belmadi, al termine della sfida disse: "Lo dico senza paura: questi arbitri non rispettano il nostro Paese. Non cerco scuse, questi sono fatti".

Eto'o calci a youtuber algerino dopo Brasile Corea del Sud ai Mondiali in Qatar. Video

Ecco il video de "La Opinión" (Twitter/ @LaOpinionLA)