Euro 2021, tifosi inglesi a Roma da Dubai. Ma niente Londra per quelli azzurri

Prima i bar, poi lo stadio. Queste, scrive The Sun, le tappe dei ''tifosi inglesi che sono stati così fortunati da essere riusciti ad arrivare a Roma'' per assistere alla partita tra Inghilterra e Ucraina che si giocherà stasera all'Olimpico per i quarti di finale. Come ci sono arrivati, evitando quarantena, tamponi anti Covid e una multa di 386 sterline per chi viola le restrizioni in atto, lo scrive lo stesso giornale britannico citando diverse testimonianze di tifosi partiti dalla Francia e dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna e da altri Paesi europei. Ma anche dagli Emirati. Gli Emirati Arabi Uniti sono tra i Paesi approvati dall'Italia, il che significa che gli arrivi non devono sottoporsi alla quarantena.

50 tifosi inglesi bloccati in hotel

Ma poi un'altra fetta consistente di tifosi inglesi è riuscita ad arrivare a Roma direttamente dall'Inghilterra, dove sta dilagando la variante Delta, scrive il Messaggero. "Quanti? Difficile fare una stima, ma sarà utile sapere che una cinquantina sono stati intercettati in 27 hotel di Roma. Sono stati fermati? Sanzionati? No. Un inglese in Italia può entrare, la violazione avviene solo se non rispetta i cinque giorni di isolamento. In linea teorica, se non si dimostra che è uscito dall'hotel, non ci sono margini di intervento con una sanzione. Per questi 50 tifosi trovati - tutti con il biglietto per accedere allo stadio - i ticket sono stati annullati, bloccati e i loro nomi sono finiti nella cosiddetta blacklist in mano alle forze dell'ordine impiegate nei servizi all'Olimpico e nelle fan zone", conclude il Messaggero.

Per i tifosi azzurri impossibile andare a Londra

Allo stesso tempo, non c'è reciprocità per quanto riguarda la possibilità per i tifosi azzurri di andare a Londra a seguire la semifinale tra Italia e Spagna. Come chiarisce il Messaggero, le regole in Inghilterra sono infatti rigidissime quarantena di 10 giorni, Covid hotel a pagamento e due tamponi da fare. "Pagando diverse sterline in più si potrà dimezzare la quarantena ma comunque non ci sono i tempi tecnici per liberarsi entro martedì. A questi poi vanno sommati i cinque giorni di isolamento al rientro in Italia. Dunque gli Azzurri di Mancini dovranno fare l'impresa senza i propri tifosi. Accesso consentito solo ai residenti in Uk".

Tra l'altro, mentre i tifosi inglesi sono comunque arrivati in Italia con i biglietti validi per assistere alla gara, quelli italiani non potranno fare lo stesso visto che "la Uefa non ha previsto la vendita di una parte dei biglietti sul territorio delle squadre che si sono qualificate". Dunque per i residenti in Italia non ci sono tagliandi a disposizione.