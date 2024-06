Euro 2024, Mbappè si inchinerà a Kane: Inghilterra campione, Francia ko. E l'Italia di Spalletti... Quote dei bookmakers

Euro 2024 al via, inizia la corsa al trono degli azzurri: Wembley nel luglio del 2021 inchinò l'Italia di Roberto Mancini (battendo ai rigori i padroni di casa dell'Inghilterra). Ora gli azzurri con Spalletti ct dovranno cercare di confermarsi, ma il compito sarà tutt'altro che facile. Secondo le quote dei bookmakers infatti un bis della nostra nazionale viene pagato 15 contro 1 (ossia punti un euro e ne vinci ben 15) sia da Snai che da Better e Bet365.

La squadra favorita? Qui (forse) c'è una piccola sorpresa da parte di broker: non la Francia vice campione del Mondo (dopo una finale incredibile contro l'Argentina nel 2022) guidata da Kylian Mbappè futuro giocatore galactico del Real Madrid, ma l'Inghilterra. La squadra dei 3 Leoni, guidata dal bomber Harry Kane infatti viene quota tra 4,25 e 4,50. Mentre i Blues a 5 contro 1. Non un divario incolmabile, ma un trend nelle quote da tenere in considerazione.

Le outsider sulla strada di questo Euro 2024 sono 3 molti vicine tra loro nei giudizi dei bookmakers: in primis la Germania padrona di casa (a 6,50), poi il duo composto da Portogallo e Spagna (che sta nel girone degli azzurri assieme ad Albania e Croazia) che oscillano tra 8 e 9 contro 1.

Detto dell'Italia (con l'Olanda di Zirkzee, sogno di mercato del Milan convocato in extremis dopo l'infortunio di Koopmeiners, gioiello dell'Atalanta seguito dalla Juventus), più defilate sembrano essere Belgio e Croazia.

Euro 2024 chi vincerà? Le quote dei bookmakers con Inghilterra favorita davanti alla Francia

(tabella by transfermarkt.it)



Euro 2024, Spalletti: "Scamacca ha tutto, Barella è recuperato"

L'Italia del ct Spalletti - detentrice del titolo - è pronta all'esordio a Euro 2024 contro l'Albania di Sylvinho, nel match in scena a Dortmund. Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa, al suo fianco Donnarumma. "C'è un po' di emozione quando si arriva a giocare partite di questo livello, ma è una cosa bella e positiva che trasformano questo stadio di Dortmund un posto meraviglioso". Sui dubbi di formazione: "Barella ha recuperato, se rifarà tutto l'allenamento anche oggi potrò schierarlo. Nelle due amichevoli abbiamo ricercato le stesse cose - ha dichiarato Spalletti alla Rai -. Dovremo fare meglio di quanto fatto in entrambe le sfide". Scamacca è più consapevole delle proprie qualità? "E' cresciuto molto nell'ultimo periodo e gli abbiamo fatto i complimenti. Lui è un giocatore completo, ha tutto. A volte deve confrontare la propria prestazione con quella degli altri, perché se si fa una fatica in più...

Chi prenderà la guida della difesa al posto di Acerbi? "Mancini ha esperienza, cioè ha preso più decisioni importanti di un altro. L'essere costretto a decidere ti aiuta, ma anche Bastoni può essere un leader. Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di chi vuole arrivare ad alto livello, ma la verità è che ho un gruppo serissimo e che lavora nel modo corretto"

Donnarumma potrebbe essere ceduto dal Psg, cosa ne pensa?

Se dovesse mai uscire dal Psg troverà una squadra ancora più forte. Lui comunque deve essere bravo perché in Italia abbiamo portieri di altissimo livello