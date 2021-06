Europei, l'Austria vince. Sfiderà l'Italia agli ottavi

L'Austria vince e sarà la sfidante dell'Italia di Mancini, sabato sera alle 21 allo stadio Wembley di Londra. A Bucarest, nella terza e ultima giornata del girone C, gli uomini guidati da Foda hanno sconfitto 1-0 (gol di Baumgartner al 21') l'Ucraina conquistando il secondo posto che vale il passaggio del turno. Sono 37 i precedenti fra Italia e Austria: 17 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte il bilancio degli azzurri, con 49 gol fatti e 56 subiti. L'ultima sfida fra le due nazionali risale al 20 agosto 2008, 2-2 in amichevole a Nizza con la rimonta azzurra firmata da Gilardino e un autogol di Oczan.

Euro 2020, Macedonia-Olanda 0-3 il finale

L'Olanda ha battuto 3-0 la Macedonia del Nord ad Amsterdam nell'ultima giornata del Gruppo C di Euro 2020. Orange in vantaggio con la rete di Depay al 24', nella ripresa a segno Wijnaldum con una doppietta (51' e 58'). La nazionale di de Boer, che era già certa del passaggio agli ottavi da prima del gruppo, chiude a punteggio pieno. Resta a quota zero la Macedonia, eliminata.