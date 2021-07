Europei: semifinale Italia-Spagna. Ana Quiles Boix ha "il cuore diviso a metà”

Italia-Spagna sarà l'avvincente semifinale degli Europei di calcio, ma anche una sorta di derby per la giornalista Ana Quiles Boix, considerata “la Diletta Leotta spagnola” dai tanti fans che ne sono rimasti conquistati a “Notti Europee”.

A differenza di Diletta Leotta, non si sa molto della vita privata di Ana Quiles Boix, che è molto riservata e sui suoi canali social non ha mai postato foto di uomini, ad eccezione del papà. La sua unica apertura pubblica è stata durante l'intervista a Gigi Marzullo in “Sottovoce”, dove ha rivelato di essere single.

Nata ad Elche, nella comunità valenciana, il 30 giugno 1992, ha iniziato da giovanissima a lavorare in trasmissioni televisive a tema sportivo. Nel suo curriculum ci sono collaborazioni con l'importante network latino-americano Telemundo e con la rete peruviana America TV. Pur lavorando, non ha trascurando gli studi e, dopo essersi laureata in Giornalismo, ha conseguito una borsa di studio internazionale.

Da qui la scelta di trasferirsi a Roma, dove vive dal 2016 facendo da corrispondente per Deportes Cuatro, che fa parte di Mediaset Espana. Inizialmente tutti la notano per la sua folgorante bellezza, ma basta ascoltarla per capire che è anche molto competente: innamorata del pallone, ha spesso anticipato notizie di calciomercato. Queste doti le hanno permesso di farsi apprezzare anche dal pubblico italiano, prima su “A tutta rete”, format sportivo della domenica pomeriggio di Rai 2 e poi anche a “Quelli che il calcio”.

Tifosa dell'Elche, la squadra della sua città, nonché della Roma, abitando nella Capitale, ha raggiunto il picco della popolarità proprio come opinionista fissa di “Notti Europee”, il programma Rai che segue il torneo continentale. Un torneo nel quale la sorte ha voluto che Italia e Spagna si affrontassero in una semifinale al cardiopalma e che, a proposito di cuore, ha spinto Ana Quiles Boix a confessare col suo irresistibile sorriso: “Non posso scegliere: il mio cuore sarà diviso in due”.