F1, Gp Monza 2023 tra cibo e motori: il menù speciale del Circolino

Dal 1° al 3 settembre Monza ospiterà la 94esima edizione del Gran Premio d’Italia e, per l’occasione, Il Circolino, il Club del Gusto firmato Claudio Sadler, presenta un menu studiato ad hoc per omaggiare i circuiti che hanno fatto la storia del campionato mondiale di Formula 1. Austin, Barcellona, Città del Messico, Imola, Interlagos, Miami, Monza, Silverstone, Singapore, Spa-Francorchamps, Spielberg, Suzuka: a ognuno di questi corrisponderà uno speciale abbinamento tra Tapas e Cocktail, disponibile da martedì 29 agosto a domenica 3 settembre, a pranzo e a cena, al Bistrot del ristorante sito nel cuore della città brianzola, il cui autodromo, eccellenza italiana dei motorsport, rappresenta uno dei templi della velocità a livello mondiale.

La speciale carta è stata studiata dal Resident Chef Lorenzo Sacchi in collaborazione con la Barmaid Damara Lanzone. Insieme hanno reintepretato alcune ricette dei Paesi ai quali si sono ispirati per elaborare delle proposte originali, giocando con ingredienti, sapori e consistenze. È così che al Messico è dedicato l’abbinamento tra “Tacos di agnello pibil, avocado e salsa Pico de Gallo” e un cocktail a base di Tequila, liquore al mais e ananas speziata, mentre l’omaggio alla Gran Bretagna di Silverstone passa attraverso un classico della tradizione come il “Fish & Chips”, rivisitato con l’aggiunta di salsa tartara e chutney di mango e proposto in pairing con un drink realizzato mixando Gin, Italicus, lime e soda al rabarbaro.

Non poteva mancare una dedica al circuito di casa propria con il “Panino con la Luganega di Monza, maionese al Grana Padano Riserva, zafferano e riso soffiato”, da degustare sorseggiando un cocktail a base di Gin allo zafferano, Campari e Vermouth bianco. Gli appassionati di cucina orientale potranno invece optare per la “Tartare di tonno rosso, salsa ponzu, tuorlo d’uovo e cipollotto”, servita in accompagnamento con un cocktail a base di Liquore al kumquat, Vodka e tè verde, il tutto per omaggiare il circuito giapponese di Suzuka. Non manca infine anche una speciale selezione di dolci, per i quali non è suggerito uno specifico cocktail pairing e tra i quali spiccano “Les Gaufres de Liège”, i waffle tipici del Belgio, con crema chantilly e caramello salato, in omaggio al circuito di Spa-Francorchamps.

Le contaminazioni gastronomiche, del resto, caratterizzano da sempre i menù de Il Circolino, in cui i piatti del territorio vengono rivisitati strizzando l’occhio alla cucina iberica - a ricordo delle esperienze della brigata in terra spagnola - con influenze internazionali. Di qui, immancabile, la dedica anche al circuito di Barcellona con le tradizionali “Croquetas di Jamon Iberico” in coppia con un drink in cui le note affumicate del Mezcal si fondono con gli aromi di basilico e lime e un tocco spagnoleggiante dato dalla crusta di “pimientos de padron”.

BARCELONA – SPAGNA

Croquetas di Jamon Iberico 2,9 Mezcal, basilico, lime, crusta di pimientos de padron 12

INTERLAGOS - BRASILE

Dadinho e salsa agrodolce 3,5 Cachaca, cordiale al bergamotto e pepe rosa 12

MIAMI – USA

Sandwich cubano 14 Rum, menta, limone, angostura, Champagne 12

SINGAPORE

Soft shell crab in tempura, vinaigrette asiatica e peperoncino 7 Gin, Jefferson, ananas, frutti rossi 12

SUZUKA – GIAPPONE

Tartare di tonno rosso, salsa ponzu, tuorlo d’uovo e cipollotto 16 Liquore al kumquat, Vodka, tè verde 12

SILVERSTONE – GRAN BRETAGNA

Fish & Chips, salsa tartara e chutney di mango 14 Gin, Italicus, lime, soda al rabarbaro 12

IMOLA – ITALIA

Focaccia con “Culatello Oro Spigaroli”, squacquerone e rucola 16 Aperol, passion fruit, mandarino, Trento Doc 12

MONZA – ITALIA

Panino con la Luganega di Monza, maionese al Grana Padano Riserva, zafferano e riso soffiato 13 Gin allo zafferano, Campari, Vermouth Bianco 12

CITTA’ DEL MESSICO – MESSICO

Tacos di agnello pibil, avocado e pico del gallo 12,5 Tequila, liquore al mais, ananas speziata 12

AUSTIN – USA

Costine di maiale glassate con salsa barbecue 15 Bourbon, Snake oil, Aperol, limone 12

SPIELBERG – AUSTRIA

Torta Sacher 7