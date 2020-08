F1, GP Mugello aperto a 3mila tifosi per la gara numero 1000 della Ferrari

Come anticipato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, verrà data la possibilità a 3 mila appassionati di assistere al GP del Mugello di F.1 in programma domenica 13 settembre. Così ha deciso il Cts della Regione Toscana, convocato per un consulto dal governatore Enrico Rossi prima della decisione definitiva. A meno di cambi dell’ultimo minuto sul numero degli ammessi, il sogno di tanti appassionati del Cavallino di assistere al GP numero 1000 di F.1 della Ferrari diventerà realtà. Il tutto con le dovute misure di precauzione, ma il circuito - che dispone di tre tribune molto grandi al suo interno - è sicuro, secondo la Regione, per evitare assembramenti e contagi da Covid.