F1, Hamilton domina in Spagna. Disastro Ferrari. Leclerc duro: "Non siamo..."

GP SPAGNA, HAMILTON DOMINA DAVANTI A VERSTAPPEN E BOTTAS, VETTEL 7°

Lewis Hamilton domina dall'inizio alla fine e vince di forza il Gp di Spagna sul circuito di Montmelò vicino Barcellona. L'inglese della Mercedes centra il quarto successo stagionale, l'ottantottesimo in carriera, davanti all'olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese Valtteri Bottas. A seguire le due Racing Point del canadese Lance Stroll e del messicano Sergio Perez, la McLaren dello spagnolo Carlos Sainz e il tedesco Sebastian Vettel, settimo con l'unica Ferrari al traguardo.

Hamilton vince il Gp di Spagna: "Grande giornata, gestite al meglio le gomme"

"E' stata una grande giornata, ero davvero ammirato da quello che ha fatto questa macchina. Sensazioni stupende. Avevamo dei problemi con le gomme ma la gestione oggi è stata buona, abbiamo compreso bene quello che era accaduto lo scorso week-end. Ho cercato di capire le gomme, come usarle, quali scegliere e come farle durare meglio degli altri. Sembrava possibile anche quella di fare una sosta sola. E comunque non c'era bisogno di montare una gomma soft. Era la scelta più sicura. Devo ringraziare il team", ha spiegato il pilota Mercedes Lewis Hamilton, vincitore del Gp di Spagna. Il 6 volte campione del mondo fa un appello per fronteggiare l'emergenza coronavirus: "Tutti devono continuare ad indossare le mascherine"

F.1 GP SPAGNA. LECLERC "MI SI E' SPENTA LA MACCHINA, NON SIAMO FORTI"

"Cosa e' successo nella penultima curva? Mi si e' spenta completamente la macchina, non solo il motore ma tutte le luci della macchina. Spegnendosi si sono bloccate le gomme posteriori e sono andato in testacoda dopodiche' ho sganciato le cinture e sono riuscito a partire ma ormai eravamo gia' ventesimi. E' un peccato". Lo ha dichiarato Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Spagna concluso anzitempo a causa di un problema elettrico alla sua SF1000. "Questa e' piu' o meno l'immagine degli ultimi weekend perche' non siamo abbastanza forti - ha constatato il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Che si tratti di motore o di aerodinamica il nostro non e' un pacchetto generale forte, dobbiamo lavorare".