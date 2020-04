F1, la Ferrari si consola con i videogame: Leclerc vince il GP d'Australia

Il coronavirus sta spostando gli appuntamenti di buona parte del calendario Mondiale, ma la Ferrari per le meno può consolarsi con la vittoria del GP virtuale d'Australia grazie al suo gioiellino Charles Leclerc. Al debutto, alla seconda gara di stagione, il monegasco ha trionfato sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, rimanendo in testa dall’inizio alla fine dopo essere partito dalla pole. Pole non conquistata in pista, però, ma ereditata grazie ad una penalità affibbiata a Christian Lundgaard, ragazzino danese su Renault, di cui è pilotino dell’Academy (nella realtà quest’anno dovrebbe essere in F.1 con team Art). Lundgaard che poi ha chiuso al secondo posto, col terzo gradino del podio occupato da George Russell (Williams). Quarta posizione per l’altra Ferrari di Arthur Leclerc, fratello di Charles. Quinto Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Non c’erano Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, né Max Verstappen o Valtteri Bottas. E lo si è visto dato che le Mercedes sono arrivate dietro. La migliore, quella di Stoffel Vandoorne (ex F.1, attuale riserva Mercedes e con la medesima casa di Stoccarda in Formula E), sesta. Settimo Deletraz (Haas).