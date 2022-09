F1, Mattarella nella scuderia Ferrari. LeClerc secondo, fischi per safety car

Formula 1, Gp d'Italia: la Ferrari a Mattarella, grazie per la visita

"Grazie per la visita, Presidente". Così la scuderia Ferrari, sul proprio account Twitter, a mezz'ora dal via del Gp d'Italia, ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monza per assistere al Gp d'Italia che celebra il suo Centenario. Il capo dello Stato si è recato al box Ferrari e si è intrattenuto a colloquio con John Elkann e i vertici della Scuderia.

Formula 1, fischi pubblico Monza per finale con safety car

Piovono fischi a Monza per la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d'Italia sotto il regime di safety car, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel Ricciardo. Il pubblico di Monza contesta apertamente questo finale che regala il successo a Max Verstappen (RedBull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Lo stesso monegasco, quando avvertito dai box, è apparso scettico durante il team radio.

Formula 1, Leclerc: "Frustrante la safety car finale"

"E' stato frustrante vedere la safety car nei giri finali: ero secondo, volevo provare ad attaccare Verstappen..". Charles Leclerc non nasconde la propria delusione per il secondo posto a Monza, con l'epilogo della safety che ha 'sigillato' la classifica nei giri finali. "Non posso essere del tutto soddisfatto - ha detto il ferrarista al termine del Gp d'Italia - perche' sono secondo. Peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questo pubblico fantastico. A tutti loro dico grazie per il sostegno incredibile", ha concluso il monegasco, passando dall'inglese all'italiano.