Fagioli scommesse per un milione su più piattaforme illegali

"Tutte le inchieste che scoperchiano un giro di scommesse clandestine, come quella della Procura di Torino, si portano dietro pure storie di puntate da film e, in certi casi, di debiti, grossi: per dire, in un periodo di pochi mesi, Nicolò Fagioli avrebbe fatto scommesse per oltre un milione di euro, su diverse piattaforme online", scrive il Corriere della Sera.

La Procura: nessuna evidenza su Zalewski. E i suoi legali valutano la querela a Corona

Venerdì pomeriggio intanto, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto anche il nome di Nicola Zalewski, esterno della Roma ora via con l’Under 21 polacca: al momento però - scrive il Corsera - agli atti degli investigatori torinesi «non ci sono evidenze» sul giocatore giallorosso.

Secondo Sky Sport i legali dell’esterno della Roma stanno pensando di sporgere querela dopo le accuse di Fabrizio Corona.

Scommesse sportive, l'inchiesta che va oltre i calciatori: nel mirino le piattaforme online illegali

Intanto secondo il Corriere della Sera "di certo, gli investigatori non hanno fretta, pure perché l’inchiesta mirava — e mira — a scoprire i personaggi che gestiscono il giro di scommesse e che si celano dietro le piattaforme online. Sarà un lavoro lungo, se il fascicolo ha un numero di registro che risale al 2022, quando gli agenti della sezione criminalità organizzata incrociarono questo «filone», tra puntate e pallone. Dal loro punto di vista, il clamore mediatico per il coinvolgimento dei calciatori professionisti non è direttamente proporzionale all’importanza investigativa, orientata verso quelli che sembrano profili criminali di un certo rilievo: un po’ come tenere gli occhi sul dito dimenticandosi della luna".

