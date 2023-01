Farfalle, l'assistente di Maccarani: "Rito del peso? Esiste. Fuori il marcio"

Farfalle, Galtarossa: "Le avevo chiesto di non farmelo fare. Soffrivo"

Il caso che ha sconvolto la ginnastica ritmica e ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati della direttrice tecnica della Nazionale Emanuela Maccarani, si arricchisce di un nuovo capitolo. A parlare è la persona più vicina sportivamente alla coach finita sotto inchiesta, si tratta di Giulia Galtarossa, la sua vice. La plurimedagliata campionessa del mondo ha deciso di raccontare la sua verità e le accuse che muove nei confronti della direttrice sono pesanti. "Avevo espressamente chiesto alla Maccarani - si legge su Repubblica - di non costringermi a pesare le ginnaste perché stavo ancora affrontando la mia malattia del disturbo del comportamento alimentare. Nel corso degli anni, essendo sua assistente, mi ci sono ritrovata e prima di ogni allenamento mi chiedeva di riferirle i pesi. Ma quando capivo che una ragazza era in difficoltà, scrivevo un peso inferiore sul quaderno perché sapevo che altrimenti la sua giornata sarebbe stata compromessa".

"Lei - prosegue Galtarossa a Repubblica - in un'intervista ha detto che le denunce di abusi sono arrivate solo da chi non ha fatto le Olimpiadi? È assurdo, è un alibi, hanno parlato anche atlete che hanno partecipato ai Giochi. Io sono stata due volte campionessa del mondo con le mie compagne, non ho gareggiato alle Olimpiadi solo perché, per colpa della sua ossessione sul peso e sul cibo, mi sono ammalata. E sono stata in cura per molti anni. Il rito del peso avviene da sempre. Lo dimostra il fatto che mi sono ritrovata in tutto nei racconti di Nina e Anna, che sono state a Desio 10 anni dopo di me. Non capisco perché Maccarani scarichi le responsabilità sulle assistenti quando è sempre stata lei la responsabile. L’obiettivo non era colpire le ginnaste della Nazionale, ma fare uscire tutto il marcio".