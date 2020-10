Federica Pellegrini: "Bad news, mia mamma ha i sintomi del covid..."

Federica Pellegrini: "Mia mamma ha sintomi covid"

"Bad news di questa mattina: anche mia mamma ha i sintomi del Covid". Ad annunciarlo e' Federica PELLEGRINI, fuoriclasse del nuoto azzurro e mondiale, in una sorta di 'diario' giornaliero della quarantena che sta tenendo su Instagram da quando e' risultata positiva al Covid-19. Cinzia Lionello si trovava infatti in casa della figlia quando sono arrivati i risultati che attestavano il contagio della 'Divina' al nuovo Coronavirus. "Dovevo partire per Budapest e mia mamma stava qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani - racconta la PELLEGRINI - E' rimasta in quarantena preventiva in casa mia, abbiamo mantenuto la distanza, le mascherine ma non e' bastato. Domani mattina fara' il tampone. Mal di testa, febbre a 37.4, tanti dolori, mi dispiace un sacco. La cosa buona e' che ora io sono in grado di aiutarla, stando sempre attente e a distanza".

Federica Pellegrini: "Niente febbre, polmoni ok"

Il quadro complessivo di Federica Pellegrini, mai critico, volge decisamente al meglio: "Questa mattina mi sono svegliata bene, avevo voglia di alzarmi dal letto, di fare. Niente febbre ma gusto e olfatto ancora non li ho ripresi, mi hanno detto che ci vorra' un po' di tempo. Ieri ho fatto anche l'ecografia ai polmoni e sono ok, era la cosa che mi preoccupava di piu'". Purtroppo pero' non ci sono solo le buone notizie". Poi l'appello della Divina rivolto ai piu' giovani: "Ragazzi, questa malattia si attacca con una facilita' incredibile che io non immaginavo proprio, nonostante le precauzioni".