Federica Pellegrini è incinta. Una gravidanza da... record del mondo!

Federica Pellegrini incinta. Ma quelle voci "intollerabili e assurde" che partono da "un presupposto fisico"

"Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero", le parole di Federica Pellegrini a Repubblica sulle voci della sua gravidanza. In realtà, più che sull'essere o non essere incinta, la Divina si è soffermata su come siano nati i gossip.

Federica Pellegrini incinta. E il record del mondo... "Lo riprenderemo"

Ma sul fatto che Federica Pellegrini sia incinta sembrano non esserci più dubbi dopo il video pubblicato dall'ex nuotatrice con Matteo Giunta: 'I Novelli Sposi' di Pechino Express diventeranno presto genitori. La Divina si è collegata alla straordinaria prestazione ai Mondiali della nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il primato sui 200 stile libero. La Pellegrini le ha fatto i complimenti per il trionfo con record del mondo a Fukuoka, "ma lo riprenderemo", si legge sulla pancina sporgente della Pellegrini che, per togliere ogni dubbio, correda il suo post con l'emoticon di una donna incinta. Insomma, sarà l'erede di Federica un giorno a riprendersi il primato planetario.



Vediamo come erano nati i gossip sulla gravidanza di Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini incinta, i gossip e l'indizio social che ha fatto scattare le voci sulla Divina in maternità

Il matrimonio tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini prosegue a gonfie vele e tra un mese festeggeranno il loro primo anno dalle nozze. La coppia si gode le vacanze sulle belle spiagge di Sabaudia dopo un periodo pieno di impegni: da Pechino Express dove 'I Novelli Sposi' sono giunti secondi al nuovo libro 'Oro' che la Divina sta presentando in giro per l'Italia.

Sul litorale pontino, come aveva riportato Dagospia, Federica Pellegrini era stata avvistata con un pancino sospetto.

Poi era arrivato il magazine Chi: “Forme più morbide che preludono a una maternità già annunciata”, aveva scritto il magazine Mondadori con alcune foto a corrredo.

Federica Pellegrini (Instagram kikkafede88)



Federica Pellegrini incinta, i gossip smentiti dai fatti nei mesi passati e le parole della Divina

Già in passato Federica Pellegrini era finita al centro di gossip su sua presunta gravidanza. Lo scorso gennaio, la Divina aveva dovuto smentire categoricamente tutte le voci. “Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, aveva raccontato raggiunta da La Repubblica.

Dopo essere stata ospite di Che tempo Che Fa con Fabio Fazio, l'ex fuoriclasse del nuoto aveva affrontato l'argomento sui social rispondendo ad alcuni commenti: "Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineuagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque".

