Diletta Leotta, lato B "vulcanico" e bikini esplosivi dall'alto. Spettacolo

Diletta Leotta, un lato B 'vulcanico"

Diletta Leotta con un vestito nero che dà un effetto vedo-non vedo. «Vulcana», è la didascalia delle due foto postate dalla conduttrice di Dazn con l'emoticon del vulcano.

Diletta Leotta, bikini esplosivi: lady Karius fa venire le vertigini

Il periodo di gravidanza di Diletta Leotta sta per finire (probabilmente a metà agosto nascerà la bimba): intanto la conduttrice di Dazn non manca di regalare foto dalla Sicilia. "Baci salati" (Salty kisses) scrive nella sue cartoline spedite ai fans via social: le ultime mostrano la compagna del portiere Loris Karius al mare. Uno scatto dall'alto con dietro un panorama mozzafiato. La musa della serie A (dove tornerà a raccontare le partite, probabilmente verso la terza o quarta giornata del prossimo campionato) è bella e radiosa più che mai.

Diletta Leotta e Loris Karius vanno in gol con Mamma Dilettante

E a proposito di Karius: la prossima puntata del podcast Mamma Dilettante vedrà protagonista proprio l'ex Liverpool nello studio della sua amata Diletta Leotta. Si attendono rivelazioni e aneddoti su come la coppia stia vivendo questo countdown che li renderà mamma e papà.

Nell'ultima puntata l'ospite era stata Vanessa Incontrada, che aveva raccontato il suo ritorno di fiamma (e non solo: qui tutte le altre confessioni).

E di recente anche Elisabetta Canalis era stata una special guest star del podcast Mamma Dilettante.

Diletta Leotta in Sicilia? Le regine della Sardegna sono Elisabetta Canalis e Melissa Satta

E se Diletta Leotta illumina la sua amata "Sicily": la Sardegna vede come stelle le ex veline Elisabetta Canalis - Melissa Satta, paparazzate in Costa Smeralda insieme e con al loro fianco Georgian Cimpeanu (Iceman, fenomeno della Kickboxing) e Matteo Berrettini (il campione del tennis azzurro, reduce da un buon Wimbledon: ottavi di finale strappando un set a Carlos Alcaraz poi giustiziere di Novak Djokovic in finale). A proposito di Satta-Berrettini qualche gossip parla di proposta di matrimonio in arrivo. Chissà...