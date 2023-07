Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma e... Le rivelazioni a Diletta Leotta

Vanessa Incontrada conferma il ritorno di fiamma con Rossano Laurini: “Insieme da 16 anni. Mi piacerebbe un altro figlio”

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono tornati insieme. La conferma arriva in modo indiretto proprio dalla showgirl che durante il podcast di Diletta Leotta parlando del compagno ha detto: “Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”. Diletta ha domandato: “Da quanto state insieme col tuo compagno?”, e Vanessa: “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni…“. La Leotta: “Quindi queste coppie (che hanno subito dei figli, ndr) funzionano”, e l’attrice non ha aggiunto nulla lasciando quindi intendere che tra di loro sia tornato l’amore. Vanessa Incontrada ha anche confessato il desiderio di diventare di nuovo madre. “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Vanessa Incontrada confessa che il figlio Isal è un grande fan della showgirl

Vanessa Incontrada parlando del figlio Isal a Diletta Leotta le dice: «Lui ti adora, ti segue ovunque. Per questo ti ho chiesto un video-saluto proprio per fargli un regalone. Lui non sapeva nulla e quando gli ho fatto vedere il video è diventato bordeaux. Quando è nato mio figlio i miei pensieri sono stati solo per lui. Anche oggi il mio primo pensiero è lui, io vengo in secondo piano. Ora poi ha un'età particolare: vuole il motorino e io non voglio. Vuole uscire la sera e io faccio fatica. Però alla fine lo assecondo».

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Vanessa Incontrada non ha una foto di sé con il pancione

«Ho avuto una gravidanza difficile per tanti aspetti. Non ne ho un bel ricordo. Credo di non avere una foto di me con il pancione. Quando ho scoperto di essere incinta ero frastornata. Per quanto è stata una cosa che è capitata, la desideravamo. Però ho fatto due test di gravidanza il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, e ogni volta mi dicevo "E' impossibile! Lo rifaccio!"».

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Vanessa Incontrada parla delle difficoltà post-parto e dei suoi sensi di colpa

«Dopo il parto ho iniziato a lavorare subito. Ma ci sono stati momenti in cui mi sono sentita un po’ triste. Ho avuto sensi di colpa visto che per lavoro non potevo essere sempre accanto a mio figlio. Avevo sempre paura che lui si dimenticasse di me. E, invece, ho scoperto che la mamma è sempre la mamma. Per un figlio sei tu il punto di riferimento. Lui è molto legato a suo padre, ma il suo punto di riferimento sono io».

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Vanessa Incontrada ammette di essere una mamma apprensiva

«Quando mio figlio era piccolino lo lasciavo sempre ovunque. Con mia mamma ha passato anche l'estate quando aveva 7/8 anni. Lo portavo da lei e stavano insieme 15 o 20 giorni. Adesso farei molta fatica: mi rendo conto che più diventa grande e più io divento apprensiva. Sono impaurita, da non so che cosa, però vivo un po' male la sua crescita. Giustamente si sta staccando da me, ha 15 anni. L'altra sera, per la prima volta, è andato in discoteca. Il proprietario della discoteca è suo padre, mio marito, quindi in realtà era come se fosse a casa. Però il coprifuoco lo aveva alle 2 di notte e io non ho dormito fino a quell’ora. Non riuscivo a dormire. All'1.45 sono uscita di casa e alle 2 in punto ero lì davanti ad aspettarlo».

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, la famiglia matriarcale di Vanessa Incontrada

«Io vengo da una famiglia matriarcale. Gli uomini non sempre sono stati presenti. Mio padre è stato presente, ma in alcuni momenti è dovuto andar via. Io credo che Isal sia arrivato perché un maschio in casa nostra doveva pur esserci. È l'unico uomo che mi tiene testa, me lo dice sempre anche la mia migliore amica».