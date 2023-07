Diletta Leotta bikini e forme esplosive dalla Sicilia. E con la Canalis...

Diletta Leotta bikini e forme esplosive dalla Sicilia

Forme sempre più esplosive e un sorriso smagliante: le 'cartoline' social che manda dalla Sicilia mettono in mostra una Diletta Leotta radiosa. Il momento del parto si avvicina (manca più o meno un mese al lieto evento). "Karius è il fidanzato più invidiato al mondo", scrive un fan.

Intanto però, la regina del calcio in pay tv non si ferma mai. In queste ore è uscita la nuova puntata del podcast di successo Mamma Dilettante (prodotto da Dopcast). E la protagonista della nuova puntata è Elisabetta Canalis. Vediamo cosa hanno detto.

ELISABETTA CANALIS A DILETTA LEOTTA (PODCAST MAMMA DILETTANTE): "PERIODO DELLA GRAVIDANZA E' STATO PARTICOLARMENTE DURO"

Sul periodo della gravidanza Elisabetta Canalis ha detto nella puntata del podcast di Diletta Leotta: “Diciamoci la verità, chi lavora con il proprio corpo, con la sua immagine ha un problema... non ti vedi più! Avevo dei momenti in cui ero molto giù perchè vedevo il mio corpo cambiare tanto. La parte estetica è stata difficile da superare, ma non impossibile perchè poi subentra il sentimento positivo per la tua bambina che sta crescendo, è sana e sta arrivando, tutto questo fa passare in secondo piano il fattore estetico”.

Del rapporto con la figlia Skyler e sul suo futuro Elisabetta Canalis non ha dubbi: “Sono felicissima di aver avuto una femmina anche se Skyler in realtà è una “maschietta”, non è una principessina è molto simile a me in questo [...] condividiamo un sacco di cose insieme e lei a volte copia dei miei atteggiamenti, è pazzesco come noi trasmettiamo tutto ai nostri figli senza volerlo, loro assorbono tutto. [...] Mi auguro che mia figlia faccia quello che la rende felice [...] qualsiasi cosa voglia fare purchè sia felice.”

Sull’uso dei social e la decisione di mostrare sua figlia, la showgirl racconta a Diletta Leotta: “Per tanto tempo non ho mai fatto vedere Skyler sui social, poi tempo fa ho ospitato a casa mia una famiglia di rifugiati, una mamma con due bambini poco più grandi di Skyler e capitava spesso che facevamo le foto insieme con tutti i bambini e io perché non avevo ancora mostrato Skyler sui social la coprivo sempre, alla fine ho deciso che non aveva più senso”.