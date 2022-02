Ferrari F1-75 da urlo! Verstappen-Hamilton avvisati. Leclerc-Sainz a bocca aperta

Ferrari F1-75, Binotto: "Speriamo di scrivere un'altra pagina di questa storia"

La nuova Ferrari F1-75 è pronta per il Mondiale 2022 di Formula 1: presentata la macchina con cui correranno Charles Leclerc e Carlos Sainz. La vettura della scuderia di Maranello, introdotta dal team principal Mattia Binotto, è stata chiamata F1-75, per ricordare i 75 anni dalla nascita della prima vettura del Cavallino. Alla luce dei numerosi cambiamenti di regolamento, ha molte modifiche rispetto al 2021, in primis le gomme da 18 pollici e un concetto aereodinamico piuttosto diverso rispetto al recente passato. "Questa è una Ferrari che voglio definire coraggiosa. Abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso, sappiamo che le aspettative sono alte e che gli ultimi risultati non sono stati all'altezza della nostra storia. Con la F1-75 vogliamo lottare in pista con i nostri avversari in ogni gara, vorrei che fosse la monoposto che consentirà ai nostri tifosi e a noi di essere orgogliosi della Ferrari", ha spiegato Mattia Binotto. Il team principal della Ferrari sottolinea: "Sono emozionato, questa vettura è l'espressione dell'impegno e della passione di tutti di noi, frutto di un grande lavoro di squadra. Il nome F1-75 ci ricorda che quest'anno celebriamo i 75 anni della prima vettura che porta il nome del nostro fondatore. E una sfida importante, speriamo di scrivere un'altra pagina di questa storia".

Ferrari, Sainz: "Vettura estrema. Pronto a lavorare con Leclerc per una grande stagione"

"So che ci si aspetta molto da me, con Leclerc dovremo lavorare assieme per una grande stagione", sottolinea il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, durante la presentazione della nuova monoposto, la F1-75, per la stagione 2022. "Sono più pronto questa stagione, anche se il 2021 mi è servito per adattarmi alla scuderia. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte. Dovremo lavorare insieme per cercare di compiere un anno ricco di successi. La nuova vettura? E' piuttosto estrema e spero che sarà veloce".

Ferrari, Leclerc: macchina aggressiva, stagione fondamentale. La F1-75 mi piace molto

"L'obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c'è molto lavoro dietro. Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l'imminente Mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista", ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel corso della presentazione della nuova monoposto per la stagione 2022 di Formula 1 denominata "F1-75". "La macchina è aggressiva, impressionante"".

Ferrari, Leclerc e Sainz stupore di fronte alla F1-75

Charles Leclerc e da Carlos Sainz si trovano di fronte alla Ferrari F1-75 che darà battaglia alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen e alla Mercedes di Lewis Hamlton nella stagione 2022 della Formula 1. Sognando di riportare il titolo iridato a Maranello. "Dov'e', dov'e'"? "Eccola, mamma mia" ... "Questo mi piace".

Ecco le reazioni di Leclerc e Verstappen di fronte alla nuova Rossa.