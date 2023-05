Ferrari-Hamilton con Leclerc: bomba sul mercato della Formula 1

Lewis Hamilton in Ferrari: bomba del Daily Mail

La Ferrari vuole Lewis Hamilton: contratto da 40 milioni di sterline (circa 46 mln di euro) per portare il sette volte campione del mondo a Maranello. Una bomba di mercato che scuote la Formula 1 quella sganciata dal Daily Mail. E c'è di più. Vediamo i dettagli

Lewis Hamilton in Ferrari con Leclerc per il Daily Mail

Lewis Hamilton alla Ferrari con Charles Leclerc. La seconda indiscrezione clamorosa racconta che i vertici di Maranello, John Elkann in testa pensano alla super coppia. Il pilota francese resterebbe sulla Rossa e lasciare il Cavallino sarebbe dunque Carlos Sainz. Possibile? Certo la convivenza non si preannuncerebbe delle più semplici. Anche perché l'idea della Ferrari, secondo i rumors del Daily Mail, sarebbe di offrire a Lewis Hamilton l’opportunità di scavalcare Michael Schumacher nei titoli Mondiali vinti, consentendogli di diventare il più vincente di sempre in F1.

Ecco perché, seguendo questi rumors, non va sottovalutato lo scenario B: Lewis Hamilton in Ferrari con Carlos sainz e Leclerc in Mercedes al fianco di George Russell. Di sicuro per il 38enne pilota inglese il tempo passa e le chance di arrivare al record assoluto diminuiscono, ecco perché per lui - al di là di qualsiasi proposta economica - sarà fondamentale scegliere bene il prossimo contratto e la macchina con cui sfidare la Red Bull di Verstappen: rinnovo con la Mercedes (contratto scade quest'anno) o approdo alla Ferrari?

Lewis Hamilton in Ferrari, smentita da Maranello

Da Maranello, comunque sono subito arrivate delle smentite su questa voce del Daily Mail legata a Lewis Hamilton in Ferrari.

