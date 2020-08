Ferrari, Leclerc chiama il suo yatch "Monza": la foto su Instagram

A poche ore dal GP di Spa che lo scorso anno gli ha dato la prima vittoria in carriera e con la Ferrari, La scorsa settimana Charles Leclerc si è rilassato un po’ in barca tra le acque della sua Montecarlo. Qualche ora di relax insieme alla sua ragazza, la modella e studentessa di ingegneria a Ginevra Charlotte Siné, prima di ripartire alla volta di Spa. Intanto il suo yatch Riva prodotto dal Gruppo Ferretti è stato chiamato con lo stesso nome del circuito brianzolo. Proprio “Monza”, dove si correrà una settimana dopo il Belgio. Anche se quest’anno sarà molto difficile bissare il successo del 2019 nel GP d’Italia, con le Mercedes finora quasi imprendibili in ogni circuito.