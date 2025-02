Feyenoord-Milan pagelle: Magnain papera, Gimenez fantasma. Theo-Leao... Top&Flop

MAIGNAN VOTO 4,5 La papera sul gol di Paixao segna la sconfitta di Rotterdam

WALKER VOTO 6 - Paixao è scatenato, lo punta tante volte in uno contro uno e Kyle va in affanno, ma limita i danni di una serata difficile con un pizzico di esperienza e mestiere

THIAW VOTO 6 Rientra dal primo minuto e gioca con la giusta attenzione, senza grandi errori. Dal 60' TOMORI VOTO 6 Entra e fa il suo dovere in mezzo alla difesa

PAVLOVIC VOTO 6,5 Qualche sbavatura qua e là, ma anche alcuni recuperi decisivi. Prestazione granitica, di personalità: gioca da leader e combattente

THEO HERNANDEZ VOTO 5,5 Qualche tentativo di accelerazione qua e là. Ma non basta

PULISIC VOTO 5 Forse la prestazione più incolore di una stagione sempre al top. Mai pericoloso e nel vivo della partita. Dal 60' CHUKWUEZE VOTO 6 Non da' la scossa davanti, ma entra con la giusta concentrazione: corre, torna, aiuta ed è bravo a spezzare un pericoloso contropiede del Feyenoord

Joao Felix- Foto Lapresse



JOAO FELIX VOTO 5,5 Prova a illuminare, ma non gli riesce molto. Ha però il merito di essere sempre nel vivo della partita. Un paio di conclusioni dopo buone iniziative personali e finisce in leggero crescendo

FOFANA VOTO 6 Sbaglia qualche scelta in costruzione, ma fa il suo in fase di contenimento.

REIJNDERS VOTO 5,5 Pronti-via tira fiacco gestendo male una bella occasione rossonera e il Feyenoord sulla ripartenza fa gol. In generale non brillantissimo. Bella una conclusione dal limite (di poco alta) nella ripresa

LEAO VOTO 5 Soffre per la caviglia e non è chiaramente al meglio, ma resta una partita senza lampi e con tanti errori. Nel primo tempo ha l'occasione di fare una cavalcata delle sue in contropiede, però viene arginato sul più bello quando si trova quasi a tu per tu col portiere. Dall' 81' CAMARDA SV

GIMENEZ VOTO 5 Vive una serata grigia davanti al suo pubblico e alla sua ex squadra. I compagni non lo innescano bene, ma anche lui è poco incisivo e preciso nei pochi appoggi e sponde che ha a disposizione. Dall' 81' ABRAHAM SV

Champions League, Feyenoord-Milan 1-0: il tabellino del match

FEYENOORD-MILAN 1-0 Marcatori: 3’ Paixão

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read (dal 79’ Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (dal 70’ Bueno); Moder, Milambo, Timber (dal 79’ Osman); Hadj Moussa, Ueda (dal 46’ Carranza), Paixão (dal 85’ Ivanušec). A disp.: Andreev, Ka, 'T Zand, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond. All.: Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw (dal 60’ Tomori), Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (dal 60’ Chukwueze), João Félix, Leão (dal 83’ Abraham); Gimenez (dal 83’ Camarda). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano. All.: Conceição.

Arbitro: José María Sánchez (Spagna).

Ammoniti: 51’ Thiaw, 57’ Smal, 62’ Timber

Recupero: 3' 1T, 6’ 2T.