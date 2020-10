Figc e Serie A: «Sistema rischia collasso». LETTERA AL GOVERNO

“Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre di Serie A, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il rischio di collasso del sistema è molto alto”. è una parte della lettera che Lega di Serie A e Figc hanno inviato al Governo.

“La scorsa stagione si è chiusa con minori ricavi, stimabili in oltre 200 milioni di euro, dei quali il 60% riconducibili alla mancata presenza del pubblico. Nella stagione in corso la stima dei minori ricavi è pari a circa 400 milioni di euro (65% legata al pubblico e il restante 35% alle mancate sponsorizzazioni). La perdita complessiva è quindi pari a 600 milioni di euro, ai quali va ad aggiungersi un danno patrimoniale derivante dal deprezzamento del principale asset delle squadre di Serie A, ossia il parco giocatori, di circa 1.5 miliardi di euro. Le perdite stanno affliggendo un settore che conta oltre 300mila addetti e piu’ di 32 milioni di appassionati in Italia”.

Il presidente della Figc, ​Gravina, secondo il Corriere dello Sport, varerà una normativa che, in presenza di un accordo tra il club e i propri tesserati, garantisca flessibilità nel pagamento degli stipendi. Non quindi tagli, ma scadenze flessibili.