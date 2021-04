Filippo Mondelli è morto a 26 anni: canottaggio e sport in lutto

Filippo Mondelli è morto all'età di 26 anni: il mondo dello sport e in particolare quello del canottaggio sono in lutto. Aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra, se n'era accorto a gennaio 2020 durante un raduno azzurro con il gruppo olimpico: non sono bastati i cicli di chemioterapia, né l'asportazione del femore sostituito da una protesi in titanio di 24 centimetri al Rizzoli di Bologna.

La notizia è stata comunicata dalla Federazione di canottaggio: "Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, profondamente addolorato, insieme alla Federcanottaggio e al Presidente Abbagnale a nome della Giunta, del Consiglio Nazionale e di tutto il movimento si unisce al cordoglio della famiglia per la perdita di un grande campione, dentro e fuori dall'acqua, un esempio di capacità e di coraggio, un portabandiera dei valori che rendono grande il mondo sportivo".

"Il Coni, in segno di lutto, ha issato a mezz'asta le bandiere istituzionali. La Giunta Nazionale, in programma domani, coopterà il primo dei non eletti, Paolo Lorenzi (tennis), sancendo l'ingresso nel Consiglio Nazionale".

Dal 2017 al 2019 Filippo Mondelli ha conquistato una medaglia d'oro e due di bronzo ai Mondiali e due ori e un argento agli Europei nel doppio e nel quattro di coppia. Si era qualificato per le Olimpiadi di Tokyo.