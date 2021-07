Finale Euro 2020 Inghilterra-Italia: "Daremo ai medici i soldi del premio"

L’Inghilterra donerà al servizio sanitario nazionale il premio in denaro che verrà riconosciuto alla squadra in caso di vittoria sull’Italia a Wembley



In vista della finale degli Europei domenica 11 luglio a Londra, affaritaliani.it ha messo in luce gli aspetti economici legati al risultato del campo. In caso di vittoria, ci sarebbero infatti premi molto ricchi sia per la federazione interessata, che ovviamente per i giocatori protagonisti sul campo.

Proprio l’Inghilterra è la nazionale che ha spuntato il premio più ricco da parte della propria federazione, che oltretutto devolverà alla squadra ulteriori 10 milioni, derivanti dal compenso che la Uefa mette in palio per la federazione campione d’Europa.

Questi soldi, però, non verranno divisi tra i 26 componenti della rosa di Gareth Southgate: i giocatori hanno infatti deciso di devolvere la somma all’NHS, il servizio sanitario nazionale inglese, messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19.

Se invece fosse l’Italia a vincere domenica sera, il premio aggiuntivo per il secondo posto sarebbe di circa 8,5 milioni di euro, ma anche questi soldi saranno comunque devoluti al sostegno del duro lavoro del personale medico, impegnato a fronteggiare la variante Delta.

Anche i premi-partita ricevuti dai calciatori inglesi per le partite fin qui vinte nel cammino di Euro 2020 sono stati devoluti a vari enti benefici.

In particolare, spicca l’opera del centrocampista del Liverpool Jordan Henderson, nominato MBE (Member of the British Empire, che corrisponde più a meno al nostro titolo di Cavaliere), per la sua opera benefica con l’associazione Players Together, che per tutto lo scorso anno ha sostenuto il lavoro del servizio sanitario nazionale.