Fiorentina, acquisto da record: 27 milioni per Nicolas Gonzales

Perché Gattuso ha rotto con la Fiorentina? Chi sostiene che il tecnico calabrese non fosse convinto dalla campagna acquisti progettata dal club viola dovrà ricredersi.

Rocco Commisso è infatti sul punto di stabilire un record nella storia del club, acquistando Nicolas Gonzales dallo Stoccarda per 23 milioni + 4 di bonus, pagabili in tre tranche.

L'accordo con il club tedesco è ormai definito e quindi l'attaccante argentino, classe '98, dopo la Coppa America e un po' di meritata vacanza raggiungerà i suoi nuovi compagni viola in ritiro.

Vestire la maglia della Fiorentina è certamente emozionante per qualunque attaccante argentino, ripensando al mitico Gabriel Omar Batistuta, ma farlo come acquisto più caro nella storia della società comporta anche una responsabilità in più, che Nico Gonzales dovrà dimostrare di saper reggere sul campo.