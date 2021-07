Fioretto femminile Olimpiadi Tokyo, Volpi sconfitta: lotterà per il bronzo

L'azzurra Alice Volpi non e' riuscita nell'impresa di battere nella semifinale del fioretto la fuoriclasse russa Inna Deriglazova, campionessa olimpica in carica e grande veterana della specialita' su scala mondiale. La fiorettista italiana, che ha perso 10 a 15, ora disputera' la finale per il terzo posto.

L'assalto è partito subito in salita e la senese non è riuscita a riequilibrarlo finendo 10-15. Ora bisogna percorrere la strada per il bronzo con la finale per il terzo e quarto posto in programma alle 12.50 italiane. Prima toccherà ad Andrea Santarelli nelle semifinali della spada.