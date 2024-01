Flaccadori, Melli e Bortolani esaltano il Forum: l'Olimpia Milano piega la resistenza dell'Alba Berlino

Olimpia Milano piega l'Alba Berlino. Flaccadori, Melli e Bortolani esaltano il Forum. Super Devon Hall

“Per vincere è stato necessario uno sforzo fisico enorme da parte dei giocatori, dopo una settimana durissima, dopo la gara di domenica a Trento. Giocare contro l’Alba non è mai facile, perché è squadra che gioca leggero, tira sempre con buone percentuali, per cui devi avere pazienza, difendere, controllare i rimbalzi. Nel secondo tempo il nostro livello difensivo è cresciuto notevolmente e in attacco abbiamo creato spaziature migliori segnando 45 punti", l'analisi di coach Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano sull’Alba Berlino al Forum per 82-76.

Nono successo in Eurolega per la squadra campione d'Italia che ora è a soli due punti dalla zona play-in occupato da Valencia, Partizan Belgrado e Baskonia (terzetto al nono posto).

L'Olimpia Milano vince con una prova di squadra. Capitan Melli parte fortissimo (13 punti nel primo tempo, 16 nel match, ma anche 4 rimbalzi, 4 falli subiti e il solito grande contributo difensivo), Diego Flaccadori (secondo tempo super (14 punti pesantissimi e il gioco da 3 che chiude il match) e Giordano Bortolani (12 punti, 5 nel quarto finale quando la palla scotta e 2 assist) sono grandi protagonisti. Così come Devon Hall che si fa sentire in difesa e in attacco (14 punti). Shabazz Napier? Non precisissimo al tiro (4/15), ma oltre ai 13 punti crea 5 assist e subisce 5 falli.

"Melli è stato un pilastro per sostenere la squadra sin dal primo minuto, Flaccadori decisivo nel secondo tempo e Bortolani ha fatto un’altra prova di grande carattere", sottolinea Ettore Messina. "Devon Hall è stato eccezionale. Nelle ultime partite lo è stato sempre, per decisioni, energia, difesa e punti. Credo che stia beneficiando della presenza accanto a lui di due portatori di palla, che gli permettono di giocare con minor pressione, di tirare con più calma, di dedicarsi alla difesa. Lo stiamo facendo di più con Napier e Flaccadori ma anche Bortolani che è un altro giocatore che può creare dal palleggio”

Per il ritorno degli infortunati serve ancora pazienza. “Non rientrerà nessuno per almeno ancora due settimane. Stanno migliorando, ricominciando a fare alcune cose. Shavon Shields non ha ancora fatto nulla di pallacanestro, Maodo Lo ha appena ricominciato e Billy Baron deve fare terapie. La situazione è questa”

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ALBA BERLINO 82-76 (16-17, 37-35; 60-58)

OLIMPIA MILANO: Poythress, Bortolani 12, Tonut 5, Melli 16, Napier 13, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 14, Hall 14, Caruso ne, Hines 2, Voigtmann 6. All. Messina

ALBA BERLINO: Brown 12, Procida 10, Spagnolo 8, Wetzell 10, Delow 9, Mattiseck, Schneider 6, Thomas 4, Nikic ne, Koumadje 4, Rapieque ne, Thiemann 13. All. Gonzalez

Olimpia Milano calendario

La squdra di Ettore Messina torna in campo giovedì 11 gennaio ancora al Forum per il match di Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado (ore 20,30), poi domenica l'Olimpia Milano ospita Derthona (ore 17).