Fondazione Laureus Italia e Cristian Trio rinnovano l'impegno a favore della Polisportiva Garegnano

Cristian Trio rinnova il suo impegno accanto a Fondazione Laureus Sport For Good Italia per sostenere la Polisportiva Garegnano, un centro di opportunità e sostegno nel cuore della zona di Lampugnano-Gallaratese, a Milano. Un progetto che va oltre la semplice pratica sportiva, pensato per supportare bambini, ragazzi e famiglie che affrontano difficoltà economiche e sociali, offrendo loro una chance concreta di riscatto e crescita. Un'iniziativa che contribuisce a mantenere il Centro Sportivo in un modello di eccellenza, dove accessibilità e inclusione diventano le basi per un futuro migliore.

La collaborazione con l’imprenditore del real estate nasce nel 2023, con il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano, grazie all’operato della Presidente Giulia Pelucchi, e con la partecipazione di Valentina Diouf, campionessa di pallavolo e Ambassador di Fondazione Laureus, a testimonianza del valore e dell'importanza di un progetto che mette al centro lo sport come strumento di cambiamento sociale.

Grazie alla visione e al contributo di Cristian Trio, giovane uomo che ha fatto della filantropia una missione, e alla supervisione di Fondazione Laureus, il Centro Sportivo ha supportato iniziative che hanno aperto le porte dello sport a chi, altrimenti, sarebbe rimasto escluso. Tra il 2023 e il 2024, decine di bambini e ragazzi hanno potuto frequentare corsi di volley, ginnastica artistica e altre discipline, accedendo gratuitamente a un mondo di opportunità. Un mondo che ha coinvolto non solo loro, ma anche le loro famiglie, creando un luogo dove il benessere psico-fisico si intreccia con la costruzione di una comunità più forte e solidale.

Il supporto di Cristian Trio ha reso possibili risultati tangibili: dalle quote associative coperte per chi non aveva le possibilità economiche, all'acquisto di 280 divise sponsorizzate per la squadra di volley femminile, fino alla ristrutturazione delle finestre delle palestre, per garantire un ambiente più sicuro e accogliente. Non solo sport, ma anche sostegno scolastico e psico-educativo per i ragazzi e le loro famiglie, e la formazione di circa 15 allenatori, secondo il metodo Laureus. Più di 50 famiglie hanno beneficiato di iniziative culturali come la biblioteca, cineforum, sala giochi e ginnastica dolce per gli anziani. Un progetto che tocca ogni aspetto della vita comunitaria, valorizzando il Centro Garegnano quale vero e proprio punto di riferimento. Un impegno che si rafforza nel 2024

Dopo il successo degli scorsi 12 mesi, Trio prosegue nel suo impegno con la Polisportiva. La nuova donazione garantirà non solo il proseguimento del sostegno alla squadra femminile di volley, ma anche alla squadra di ginnastica artistica. Inoltre, sono previsti interventi di manutenzione per rendere il centro un luogo ancora più sicuro e accogliente, con lavori strutturali. Azioni concrete, per offrire a ogni ragazzo un luogo dove sentirsi al sicuro e dove poter sognare in grande.

Negli ultimi anni, l'Italia ha dovuto affrontare importanti sfide legate alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Secondo i dati ISTAT, infatti, il tasso di abbandono scolastico nel 2023 si è attestato intorno al 12,7%, ancora distante dall’obiettivo europeo del 9%. La pandemia ha peggiorato la situazione, aumentando le disuguaglianze educative e riducendo le opportunità per molti giovani, soprattutto nelle periferie. Il lavoro sul campo di Fondazione Laureus si inserisce proprio in questi contesti, dove anche le iniziative come questa sono fondamentali per offrire una risposta concreta alle difficoltà di tanti ragazzi e delle loro famiglie.

La visione di Cristian Trio e di Fondazione Laureus Italia ha trasformato la Polisportiva Garegnano in un faro di speranza, un luogo dove lo sport diventa una scuola di vita. Un luogo che coinvolge non solo i giovani, ma anche la rete educativa del territorio, con scuole, insegnanti e operatori sociali, creando un tessuto di sostegno che permette ai ragazzi di affrontare il futuro con più forza e determinazione. Grazie alla consulenza psico-pedagogica, il centro offre un supporto mirato ai giovani che vivono difficoltà emotive e relazionali, aiutandoli a crescere e a credere in sé stessi. A testimonianza del forte legame e della condivisione di valori tra Cristian Trio e Fondazione Laureus, c'è la campagna "Tanta Roba". In questa iniziativa di Laureus l’imprenditore sarà tra i protagonisti, affiancando numerosi volti noti dello sport, tra cui la promessa della ginnastica ritmica Viola Sella, per portare avanti un messaggio comune di impegno e passione.

Cristian Trio, founder di Dyanema, dichiara: “Ho scelto di sostenere anche per quest’anno la Polisportiva Garegnano perché sono convinto che lo sport sia uno strumento potentissimo per contrastare la povertà educativa e ridurre l'abbandono scolastico tra i giovani. Condivido profondamente i valori della Fondazione Laureus, che crede nell’importanza di offrire ai ragazzi un ambiente positivo e stimolante. Grazie al supporto di realtà come Laureus, i giovani possono trovare un punto di riferimento stabile, che li accompagni nel loro percorso di crescita e sviluppo. Attraverso lo sport, possiamo insegnare loro valori come la disciplina, la resilienza e il lavoro di squadra, fondamentali per affrontare le sfide del futuro.” Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia afferma: "“Fondazione Laureus Sport for Good è nata per utilizzare il potere dello sport come motore di cambiamento e di riscatto sociale. Siamo felici e onorati di far parte di questa partnership con la quale potremo inserire in attività sportive bambini e bambine che vivono in quartieri difficili, alimentando la loro passione per lo sport”.

Stefano Pucci, Presidente della Polisportiva Garegnano, commenta: “Ringraziamo Fondazione Laureus e Cristian Trio per il loro prezioso sostegno. Grazie a questa collaborazione potremo continuare a offrire ai ragazzi e alle ragazze del territorio un luogo ancor più sicuro e stimolante dove crescere e sviluppare le proprie passioni. Lo sport è uno strumento educativo potentissimo e grazie a questa partnership potremo rinnovare le nostre strutture, ampliare l’offerta formativa e garantire l’accesso alle attività sportive a un numero sempre maggiore di ragazzi. Questo progetto non è solo un investimento sullo sport, ma un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani”.