Formula 1, è morto a 79 anni Frank Williams: fondatore dell'omonima scuderia

Frank Williams è morto a 79 anni: solamente Ferrari e McLaren hanno saputo fare meglio di lui

Frank Williams, uno dei massimi protagonisti della Formula 1 di tutti i tempi, vincitore di nove mondiali costruttori, e' morto all'eta' di 79 anni. La notizia e' stata data oggi, il decesso risale a ieri. Solamente Ferrari e McLaren hanno saputo fare meglio di lui nella storia delle gare automobilistiche. In oltre 50 anni di appartenenza al Circo della Formula 1, Williams ha visto per sette volte un suo pilota salire sul gradino piu' alto del Campionato del Mondo. Aveva iniziato nel 1972, come patron della Politoys, scuderia che tre anni piu' parti avrebbe portato il suo nome

Tods, Frank Williams lascia memoria indelebile, uomo esemplare

"Notizia molto triste. Sir Frank Williams lascia un'impronta indelebile nella storia della Formula 1. Era un pioniere, una personalità eccezionale e un uomo esemplare". Così su Twitter il presidente della Fia, Jean Todt. "A nome dell'intera FIA i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e la Williams Racing. Riposa in pace amico mio", aggiunge.