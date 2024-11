Formula 1: Norris (McLaren) vince la Sprint nel Gp del Brasile. Ferrari 4^ e 5^

Equilibrio e giochi di squadra nella "sprint" del Brasile

Lando Norris ha vinto la sprint del Gp del Brasile. Il pilota della McLaren ha ottenuto la vittoria grazie anche all'aiuto del compagno, Oscar Piastri, che gli ha dato la posizione con un perfetto gioco di squadra per aiutare il compagno ancora in corsa nel mondiale piloti contro Max Verstappen. Qualche problema di assetto per la Ferrari che hanno chiuso al 4° e 5° posto.

La Gara

Le due McLaren partono bene e tengono le prime due posizioni al via; fa lo stesso Leclerc bravo nel rintuzzare gli attacchi di Verstappen apparso in generale molto più prudente nella guida rispetto al passato. Si va avanti con il trenino dei primi 4 piloti per diversi giri; la prima ad andare in crisi di gomme ed assetto è proprio la Rossa del monegasco che viene superato facilmente da Verstappen. Il campione del mondo prova ad agganciare il duo McLaren ma proprio nel bel mezzo della sua rincorsa Piastri obbedisce all'ordine del muretto e lascia il primo posto al compagno di squadra, fino alla bandiera a scacchi.

Ferrari

Sainz e Leclerc hanno mostrato anche nella sprint le difficoltà evidenziate già nelle prove di ieri. L'auto sembra soffrire più degli altri il nuovo asfalto della pista brasiliana ed è andata in crisi con la gestione degli pneumatici prima dei rivali. Si spera nel miracolo in vista delle qualifiche delle ore 19. Per la gara però si attende la pioggia che potrebbe scombinare le carte.