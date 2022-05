Frase razzista a bimbo tifoso del Cosenza: "Verrai a cercare lavoro". Video

Tv veneta, Sara Pinna se la prende con un bambino: social scatenati

Brutto episodio durante la trasmissione di una tv locale veneta: Tva. Mentre erano in corso i commenti del post partita della sfida playout che ha sancito la permanenza in Serie B del Cosenza e la retrocessione del Vicenza, dallo studio la conduttrice Sara Pinna - si legge sul Corriere della Sera - si è collegata con lo stadio. L'inviato ha lasciato il microfono ad un piccolo tifoso calabrese, Domenico: "Lupi si nasce", ha detto il bambino facendo riferimento all’animale simbolo della squadra. Piccata la risposta della conduttrice: "E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi a cercare qui lavoro".

L’uscita dal tenore razzista della conduttrice - prosegue il Corriere - ha provocato reazioni sui social e la risposta polemica del papà del piccolo tifoso. Su Facebook il post di fuoco dal titolo: Lettera di un padre a una conduttrice razzista. Così recita il post: "Alla gentilissima Sara Pinna Sono il papà di Domenico, il bambino che nel post partita Cosenza-Vicenza esultando per la vittoria della sua squadra ha detto “lupi si nasce” sotto consiglio del papà e con non poco orgoglio. Con la sua risposta, cito Sue parole “eh ma gatti si diventa sai? Intanto prima o poi venite in pianura a cercare lavoro" Lei ha dimostrato di essere anzitutto poco sportiva oltre che ignorante e con non pochi pregiudizi.

