Frattesi gol, ma è Chiara: Inter, sensuale scollatura della sorella di Davide. Le foto

Frattesi, la sorella del campione interista, Chiara va in gol sui social

Bionda, sguardo che ti ipnotizza già solo in foto e bella più che mai: Chiara, la sorella di Davide Frattesi - 24enne centrocampista di Inter e Nazionale italiana colpo estivo di Beppe Marotta che lo ha preso dal Sassuolo soffiandolo alla concorrenza - continua ad andare in gol sui social.

Quest'estate le sue foto qualche foto della 21enne influencer in bikini (da Formentera piuttosto che nell'incontevole cornice della Maddalena in Sardegna) aveva fatto sognare i sui follower (oltre 70mila su Instagram e solo un paio di mesi fa era attorno a quota 50mila: una crescita costante).

"Come si fa a non simpatizzare per l’inter l’anno prossimo", le aveva scritto un fans e supporter del Napoli.

Ma anche l'autunno regala gioie ai fans di Chiara Frattesi. Lo scatto con magliettina bianca e leggera scollatura scalda il web e porta in dote al post decine di migliaia di like.

Chiara Frattesi (Instagram chiarafrattesiii/)



"Bellezza illegale", si legge tra i commenti. I "bellissima, meravigliosa" si sprecano. Insomma, se Davide Frattesi quest'anno si sta guadagnando sempre più spazio nell'Inter di Inzaghi (un gol in campionato nel derby vinto 5-1 contro il Milan e 3 assist in Champions League), la sorella Chiara continua a segnare reti spettacolari sui social.

