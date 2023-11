Elisabetta Canalis, senza reggiseno! E che pugno: Cimpeanu preso di sorpresa

Elisabetta Canalis, senza reggiseno: sexy trasparenze

Le due anime di Elisabetta Canalis? Femminile e sensuale da un lato, guerriera dall'altro. Gli ultimi post social ne sono una perfetta sintesi.

La showgirl sarda prima ha lasciato tutti a bocca aperta con un look spettacolare: magliettina bianca senza reggiseno sotto (con minigonna sempre white colour) a spasso per Los Angeles. Le trasparenze hanno fatto sognare i follower di Eli. In 3-4 giorni sono arrivati oltre 300mila like al post giusto per rendere l'idea.

Elisabetta Canalis sorprende Georgian Cimpeanu sul ring

L'anima guerriera della Canalis? Come noto Elisabetta ama indossare i guantoni e salire sul ring. La kickboxing è una sua grande passione (ha anche sostenuto un paio di combattimenti in Italia a giugno 2022 e 2023 alla Reggia di Venaria Reale a Torino) e si allena spesso.

L'ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso un video divertente: Georgian Cimpeanu fa per spostarla, lei di spalle reagisce con un pugno che sorprende la difesa di Iceman. Poi i due si mettono a ridere e riprendono l'allenamento. Il siparietto è proseguito nei commenti. "Hai deciso di mostrare a tutti la tua scorrettezza?", il commento scherzoso da parte del 30enne fuoriclasse della kickxing mondiale. "Il tuo subdolo bullismo", la risposta immediata di Elisabetta Canalis che aggiunge un'emoticon che ride.

Elisabetta Canalis, le sensuali trasparenze e il siparietto con Georgian Cimpeanu: guarda le foto in gallery

E poi...