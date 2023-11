Wanda Nara show a Ballando con le Stelle. Incidente sexy col corsetto. E Icardi...

Wanda Nara da applausi: conquista pubblico e giuria a Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara sta incantando tutti a Ballando con le Stelle (in coppia con Pasquale La Rocca che ha vinto la scorsa edizione del dancing show con Luisella Costamagna). La showgirl argentina conquista il pubblico con la sua energia e la grande spontaneità che trasmette al pubblico del programma di Rai1 campione degli ascolti tv nel prime time del sabato sera.

Wanda Nara, paso doble con Pasquale La Rocca e vola alto in classifica a Ballando con le Stelle 2023

Il paso doble nella terza puntata ha strappato gli applausi di pubblico e giuria. La classifica vende Wanda Nara-Pasquale La Rocca al secondo posto (56 punti), in scia alla coppia Sara Croce e Luca Favilla (a quota 57): sembra la fuga inter-Juventus della serie A, visto che sono staccati gli inseguitori al momento con Ricky Tognazzi e Tove Villfort sul podio virtuale (46 punti) appena avanti a Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (45 punti) e Carlotta Mantovan-Moreno Porcu (44 punti).

Wanda Nara, incidente sexy col corsetto. Icardi accorre in aiuto

Subito dopo la puntata di Ballando con le Stelle, Wanda Nara - che in queste settimane sta anche lanciando il suo primo brano musicale Bad Bitch - è volata per un breve blitz a Istanbul dove risiede Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray (18 presenze e 15 gol con 3 assist tra campionato e Champions League per lui sin qui). "Il capitano della nostra vita" ("El Capitan de nuestras vidas"), ha scritto Wanda Nara in un post social, pubblicando la foto del marito con la maglia giallorossa dei campioni di Turchia mentre abbraccia i figli. Per la soubrette argentina uno shooting day e l'ex centravanti di Inter e Psg era lì con lei nel camerino. Nel backstage un piccolo incidente con il corsetto e subito Maurito è corso in soccorso della sua dolce metà.

Wanda Nara prepara la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023

Giusto qualche ora a Istanbul, ma Roma chiama: Wanda Nara è già in Italia per preparare l'esibizione nella quarta puntata di Ballando con le Stelle. "Chi mi conosce sa che il ballo non è stato mai il mio forte", scrive la moglie di Mauro Icardi aggiungendo un paio di emoticon che piangono. Ma i fans non hanno dubbi: "Ma è bravissima! C'è lo ha nel sangue... Innato", le scrivono. "Mi sa che ti sottovaluti sei bravissima!!!", si legge. "Sei brava bella e umile e poi Pasquale è il top!!". E piovono complimenti e messaggi dolcissimi per una Wanda Nara entrata nel cuori di tutti in questa edizione di Ballando con le Stelle.

@wandaentiktok Chi mi conosce sa che il ballo non è stato mai il mio forte 😭😭😭 ♬ sonido original - Wanda Nara



Leggi anche