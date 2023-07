Frattesi gol, Davide vs l'Al Nassr di Brozovic e la sorella Chiara sui social

Frattesi gol, Inter pareggia con Al Nassr di Ronaldo e Brozovic

Cross di Dumfries e Davide Frattesi fa centro: primo gol con la maglia dell'Inter per il centrocampista della nazionale italiana arrivato in estate dal Sassuolo. Finisce 1-1 l'amichevole estiva del Japan Tour contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic (sia CR7 che l'ex nerazzurro in campo nel primo tempo). La squadra araba era passata in vantaggio al 24° con un'invenzione del brasiliano ex Guangzhou che manda in gol Ghareeb sorprendendo una difesa interista non troppo attenta. Poi, come detto, la rete di testa da parte di Davide Frattesi arrivata al 44°. L'Inter tira complessivamente ventuno volte contro la porta dell'Al Nasrr, ma non riesce a trovare la seconda rete. Martedì la sfida al Psg dell'ex Skriniar.

Calciomercato Inter, Sommer più vicino

Sul fronte mercato nel frattempo entro il week-end, l'Inter conta di regalare Yann Sommer a Simone Inzaghi. Dopo l'ok al trasferimento dal portiere svizzero, nelle prossime ore il club nerazzurro proverà a stringere con il Bayern Monaco cercando anche uno sconto sui 6 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto dell'ex Gladbach: i dirigenti, rivela Sky Sport, sono sono abbastanza fiduciosi rispetto alla buona riuscita dell'affare.

Calciomercato Inter, Balogun: all'Arsenal non bastano i soldi di Lukaku. Morata si raffredda

L'attaccante dell'Arsenal Balogun resta il primo nome sulla lista dell'Inter dopo aver chiuso la pista Lukaku. Per il 21enne americano (con cittadinanza inglese) i nerazzurri mettono sul piatto le stesse cifre offerte al Chelsea per Big Rom, ossia 35 milioni più cinque di bonus. I Gunners chiedono di più. Si raffredda la pista che porta ad Alvaro Morata nel frattempo: "Non diremo in pubblico quanto ci siamo detti in privato. Sono molto contento di Morata, ed è molto importante per noi”, ha detto Diego Simeone che sta schierando l'ex attaccante della Juventus in queste amichevoli estive. E l'Atletico Madrid non fa sconti sui 21 milioni della clausola. Beto dell'Udinese e Gianluca Scamacca del West Ham sono ipotesi sullo sfondo.

Lautaro Martinez su Lukaku: "Ci sono rimasto male. Deluso"

Lautaro Martinez parla di Romelo Lukaku. Dopo anni insieme a formare la LuLa, il Toro dell'Inter confessa il suo dispiacere per quanto accaduto in queste settimane: «Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio», le sue parole alla Gazzetta. Ma se lo aspettava, un comportamento simile? "No", la risposta di Lautaro. Che svela di aver detto no alle ricchie proposte dell'Arabia Saudita. «È vero, le proposte sono arrivate. Ma sono felice all’Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me». Come cambia il suo modo di giocare con Thuram, rispetto a Dzeko e Lukaku?«Marcus è più simile a Edin, gli piace andare a prendersi il pallone lontano dall’area, giocare con la squadra, dialogare. Ma io mi sono sempre adattato con tutti, sia da prima sia da seconda punta»