Gabbia-Costacurta, scintille in tv su Sky dopo Monza-Milan. Il video

Il Milan perde 4-2 a Monza e nel dopo partita su Sky si registra uno scambio di vedute tra la leggenda rossonera Billy Costacurta (opinionista per la pay tv) e il difensore Matteo Gabbia. Il primo analizzando la serata ritiene “gravi” gli errori di Thiaw che hanno portato ai primi due gol.

Il numero 46 difende il suo compagno di squadra: “Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra. Sicuramente gli errori indivuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato, però sminuire un giocatore non è corretto nè giusto.. Okay, ha sbagliato un giocatore in un'occasione, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra".

“Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato (Thiaw, ndr)? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te”, risponde Billy Costacurta.