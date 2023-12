Gaia Sabbatini, vestitino trasparente... laurea da 110 e lode per la Dea dell'Atletica

Natale è passato, ma nelle ore che lo hanno preceduto Gaia Sabatini un dono ai suoi fans lo aveva messo sotto l'alberto virtuale.

Doppio selfie in bianco e nero in lingerie e reggiseno. Scatti da applausi per la 24enne atleta abruzzese - reduce da un argento ai campionati italiani assoluti negli 800 metri in questo 2023 - che sta per iniziare un anno importante: il 2024 porterà gli Europei di Atletica leggera a Roma dal 7 al 12 giugno.

Antipasto di un'estate che avrà le Olimpiadi di Parigi (dal 26 luglio all'11 agosto) come piatto forte. Competizioni in cui Gaia Sabbatini certamente vorrà dimostrare il suo valore, cercando un risultato importante nella rassegna continentale casalinga e cercando di migliorando le semifinale nei 1500 piani di Tokyo 2020.

Ma tra un europeo e un'Olimpiade in divenire, Gaia ha festeggiato la sua laurea.

E il vestitino con trasparenze esibito alla festa della Dottoressa Sabbatini (in Scienze e Tecniche Psicologiche) merita 110 e lode. "La mia festa di laurea: indimenticabile!", ha scritto la campionessa di atletica, ringraziando tutti. "Sei troppo Diva", le scrivono i fans tra cuori e like social.

Selfie in reggiseno e vestititino di laurea da sogno, in gallery le foto di Gaia Sabbatini.