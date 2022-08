Gallinari, grave infortunio e addio Europei di basket: "Un sogno infranto"

Basket: Gallinari, 'fa tremendamente male rinunciare a questo sogno azzurro'

"Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra". Così su Instagram Danilo Gallinari dopo la rinuncia ai campionati europei a causa di un infortunio al menisco sinistro.

"Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio -aggiunge l'ala dei Boston Celtics-. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad EuroBasket. Proprio in un'estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest'estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto...Forza azzurri".