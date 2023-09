Gattuso is back: l'ex bandiera del Milan torna in panchina ad allenare

Gattuso nuovo allenatore del Marsiglia

Gennaro Gattuso riparte dalla Francia. L'ex allenatore e bandiera del Milan sta per per diventare il nuovo tecnico del Marsiglia. Esperienza in Ligue 1 che arriva dopo quella nella Liga spagnola alla guida del Valencia. Rino, che nelle scorse settimane era stato anche accostato al Lione (poi la nomina di Fabio Grosso come successore di Laurent Blanc), firmerà un contratto biennale fino a giugno 2025. L'ex Pallone d'oro Jean-Pierre Papin e Christophe Galtier erano i nomi circolati a Marsiglia prima che la scelta ricadesse su Gattuso.

Gattuso al Marsiglia, prende l'eredità di Marcelino

Il Marsiglia era in cerca di un mister dopo le dimissioni di Marcelino - arrivato in estate come successore di Igor Tudor - e nelle ultime due partite aveva mandato in panchina l'allenatore Abardonado (pareggio per 3-3 con l'Ajax in Europa League e sconfitta per 4-0 contro il PSG in campionato).

Gattuso prende in mano una squadra al settimo posto nel campionato francese con 9 punti a quattro lunghezze dalla capolista Brest e nel weekend farà l'esordio sul campo del Monaco. Cinque gli ex serie A del Marsiglia: il portiere Pau Lopez, i centrocampisti Veretout e Kondogbia, gli attaccanti Aubameyang e Correa.