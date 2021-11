Gattuso, clamoroso ritorno in panchina? Ringhio, scelta d'amore

Gattuso ai Rangers Glasgow? Ritorno dopo 23 anni: rumors

Gennaro Gattuso potrebbe tornare ai Glasgow Rangers dopo 23 anni; dopo essere stato giocatore ora Ringhio potrebbe diventare allenatore della squadra scozzese. Secondo i media britannici che citano fonti vicine all'ex tecnico di Napoli e Milan il club scozzese avrebbe pensato a lui per sostituire Steven Gerrard, che ha accettato l'offerta dell'Aston Villa in Premier League. Gattuso ha giocato in Scozia, ai Rangers, nella stagione 1997/98 all'età di 19 anni, poi passò alla Salernitana preludio del suo arrivo al Milan. Secondo queste indiscrezioni Jorge Mendes potrebbe avere un ruolo decisivo in questo ritorno di Gattuso a Glasgow.

Gattuso, i bookmakers scommettavano su Ringhio allenatore del Cagliari

Nelle scorse ore l'ex bandiera del Milan secondo alcuni bookmakers era stato accostato alla panchina del Cagliari (alcune indiscrezioni avevano parlato anche di Liverani, accostato pure alla Sampdoria che ha però confermato la fiducia a D'Aversa): il club guidato dal presidente Giulini ha però spazzato via le indiscrezioni su un Walter Mazzarri in bilico (che ha firmato un biennale): per la squadra sarda l'inizio di stagione è stato decisamente in salita alla luce dell'ultimo posto in classifica con 6 punti (e peggior difesa del campionato con 26 reti subite). Sin qui in serie A sono saltati quattro allenatori: Semplici (Cagliari), Di Francesco (Hellas Verona), Castori (Salernitana) e Ballardini (Genoa).

