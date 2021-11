Julian Alvarez e Vlahovic: intrigo Juventus-Fiorentina. Ma il Milan...

Julian Alvarez al Milan? L'offerta della Fiorentina al River Plate

Julian Alvarez sta stupendo il mondo del calcio. L'attaccante del River Plate (già nel giro della nazionale argentina) è stato autore di 15 con 6 assist in 16 partite e le big del pallone mondiale hanno iniziato a muoversi con decisione per strappare il 21enne ai Millionarios. In Spagna si segnala l'Atletico Madrid deciso su di lui, ma sono le italiane che sin qui hanno mostrato maggiore determinazione. Ma sono almeno una decina i club in Europa sulle tracce del giocatore. Rocco Commisso vorrebbe regalarlo alla sua Fiorentina (che ha il nodo Vlahovic - niente rinnovo - da risolvere e la Juventus in agguato) già a gennaio: il ds Nicolas Burdisso sta lavorando in virtù anche dei suoi ottimi rapporti con il River Plate. Si parla di un'offerta da 20 milioni: 10 milioni subito a gennaio, i restanti 10 a giugno.

Julian Alvarez, clausola con il River Plate e assalto Milan

Il Milan sono però mesi che sta pensando a Julian Alvarez come punta su cui poggiare il suo progetto futuro: qualcuno ha parlato di lui nel post Ibrahimovic (in scadenza a fine stagione, più avanti si chiarirà il futuro di Zlatan al Diavolo) e al fianco di Giroud (che ha un contratto biennale), ma la realtà è che il 21enne argentino potrebbe tranquillamente giocare al loro fianco e anzi in quel ruolo esaltare maggiormente le sue doti. Il talento dei Millionarios è in scadenza dicembre 2022 e ha una clausola da 25 milioni di euro. Un prezzo abbordabile per un giocatore del futuro garantito.

Julian Alvarez, Juventus sull'attaccante del River Plate. Vlahovic, intrigo di calciomercato con la Fiorentina

Attenti però alla Juventus: la Signora si sta innamorando di questo ragazzo in grado di giocare da punta centrale, ma anche da attaccante esterno. I bianconeri seguono Julian Alvarez da diverso tempo (si parlò di lui già ai tempi del ritorno in Argentina di Gonzalo Higuain) e potrebbero cercare il colpo di reni sulla concorrenza. Resta come Dusan Vlahovic il nome più caldo in prospettiva legato alle manovre di calciomercato della Juve, anche se, come noto, i bianconeri dovranno stare attenti alla concorrenza internazionale: Arsenal, Manchester City, Tottenham e Atletico Madrid sono pronte a trattare con la Fiorentina per l'attaccante serbo. I viola potrebbero privilegiare la cessione all'estero, però peserà molto anche la volontà del giocatore.

Julian Alvarez, Milan o Juventus? Il River Plate: Il River: “Vogliamo che resti qui. E’ speciale”

Il futuro di Julian Alvarez dovrebbe decidersi attorno a dicembre. Il River Plate però è deciso a non perdere tanto facilmente (o a buon mercato) il suo gioiello. "L'obiettivo è trovare un accordo col suo procuratore per far sì che Julian resti con noi. E' giovane, è cresciuto molto e il mondo parla di lui, ma c'è un Mondiale l'anno prossimo. Sarebbe meglio per tutti cedere il giocatore quando avrà raggiunto il suo picco. Credo che Julian possa ancora migliorare molto, ma non ha limiti. Era da tanto che non vedevamo un giocatore del genere in Argentina", ha detto il vicepresidente del club argentino Jorge Brito a Olè.

Julian Alvarez, chi è l'attaccante del River Plate che ha stregato Milan, Juventus e Fiorentina

Come si diceva, Julian Alvarez - non è alto (1,70) ma ha rapidità, tecnica e un destro delicato - è stato protagonista di una stagione da urlo sin qui con la maglia del River Plate. Ma il 21enne (classe 2000) dei Millionarios è esploso già da tempo malgrado la giovane età e sin qui ha messo assieme 88 presenze, 27 gol e 23 assist nella squadra di Buenos Aires che lo fece debuttare nel 2018 non in match qualuneu, ma in finale di Copa Libertadores contro il Boca (entrò nei supplementari dopo che si era parlato di lui persino come titolare dal primo minuto). E proprio la Champions League sudamericana è nella bacheca di Alvarez insieme a una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America.