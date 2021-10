Vlahovic Juve, i bianconeri tentano l'assalto a gennaio: ecco le cifre

Vlahovic-Juve, iniziati i primi contatti. Il giocatore chiede 6 milioni di ingaggio. La Fiorentina invece ne vuole almeno 60

La Juventus in crisi di risultati (-13 punti dalla vetta della classifica e 5 in meno rispetto alla gestione Pirlo dopo 10 giornate) sta pensando a una soluzione per rifondare la squadra e riportarla competitiva in Italia e in Europa. A preoccupare sono un po' tutti i reparti. La difesa ha un'età avanzata, il centocampo manca di qualità e l'attacco al momento è piuttosto sterile (14 gol) e con poche alternative. Proprio per rinforzare il reparto avanzato e sopperire finalmente all'addio di Cristiano Ronaldo, che comunque non sta vivendo un momento idilliaco allo United, si sta pensando a un profilo giovane e di talento: Dusan Vlahovic. L'idea è di portarlo in bianconero già a gennaio.

Vlahovic-Juve, primi contatti: tutti i dettagli sull'offerta bianconera

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha già annunciato da tempo che l'attaccante serbo non ha intenzione di rinnovare e in poche ore si è già scatenata l'asta internazionale per il suo cartellino. Sulle tracce di Vlahovic oltre alla Juventus ci sono anche tutte le big della Premier League, con il Manchester City in prima linea, e l'Atletico Madrid, che in estate si è visto rispedire al mittente un'offerta da 55 milioni di euro. La Juventus comunque ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore, che chiede almeno un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Vlahovic è in scadenza a giugno 2023 quindi i bianconeri saranno costretti a corrispondere una qualche forma di indennizzo alla Fiorentina per averlo a gennaio. Dal canto suo Commissio non si smuove dalla richiesta di 60 milioni di euro. Il club di Torino sarebbe disposto ad arrivare a 50/55 milioni più qualche contropartita tecnica.