Vlahovic, asta per l'attaccante: il City supera la Juve ma servono 90 milioni

Vlahovic non rinnova con la Fiorentina e parte ufficialmente l'asta. Il Manchester City supera la Juventus ma sullo sfondo si muove anche il Tottenham

Dusan Vlahovic non giocherà nella Fiorentina nella prossima stagione. La conferma è arrivata per direttissima dal patron dei Viola, Rocco Commisso. L'attaccante in scadenza di contratto a giugno non rinnoverà e sarà quindi libero di cambiare squadra a parametro zero. La Fiorentina per non perdere l'occasione di un ricco incasso potrebbe decidere di cedere Vlahovic anche a gennaio ma il prezzo richiesto potrebbe frenare le trattative. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina chiede non meno di 90 milioni per il centravanti serbo.

Vlahovic Juve, i bianconeri vorrebbero riproporre un'operazione in stile Chiesa

In estate l'Inter aveva avanzato una prima proposta per Vlahovic ma la disponibilità economica del club nerazzurro era limitata. Lo stesso aveva fatto l'Atletico Madrid, che aveva messo sul piatto 55 milioni. Fino a qualche giorno fa sembrava che la Juventus fosse in prima linea per acquistare l'attaccante classe 2000, in linea con il nuovo progetto di rifondazione a partire dai giovani dei bianconeri. Il piano era trattare sulla base di un prestito pluriennale con riscatto sui 60 milioni come era già avvenuto con Chiesa, magari inserendo una contropartita tecnica. La Fiorentina però non cede e chiede solo 90 milioni cash. Una tale richiesta limita l'azione della Juventus ma non quella delle big europee.

Vlahovic: Manchester City, Tottenham e Atletico Madrid puntano la stella serba

Forse già a gennaio potremmo vedere un vero e proprio valzer di attaccanti. Mbappè ha confermato di voler lasciare Parigi e ha già preparato le valige per il trasferimento al Real Madrid. I francesi per sostituire la loro stella potrebbero quindi fiondarsi su Haaland. Ad oggi però sembra che il club più interessato a Vlahovic sia il Manchester City. Il club inglese ha fallito in estate l'assalto a Kane ma non si esclude che possa aver deciso di aspettare per intavolare una trattativa con la Fiorentina. Se invece il City decidesse di riprovare con Kane è probabile che sia proprio il Tottenham a scegliere Vlahovic come suo sostituto.