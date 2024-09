Gerry Cardinale: San Siro "vetusto" e la verità sullo stadio del Milan con l'Inter

Gerry Cardinale: la verità sullo stadio del Milan con l'Inter

Il Milan di Paulo Fonseca prepara la gara contro il Venezia di sabato sera a San Siro con l'obbligo di centrare la prima vittoria stagionale dopo il complicatissimo inizio di campionato (due pareggi e la dura sconfitta di Parma), intanto Gerry Cardinale torna a parlare di finanza sportiva e del club rossonero.

All'evento "IMG x RedBird summit", il numero uno di RedBird ha detto cose interessanti anche sullo stadio spiegando che il fondo "ha progetti ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio all'avanguardia che sostituisca l'ormai vetusto San Siro, che il club condivide con la rivale Inter - riporta il Financial Times -. L'anno scorso il club ha registrato il primo utile annuale in 17 anni. Il progetto dello stadio si è rivelato controverso, con i politici locali che volevano che i due club investissero congiuntamente nelle strutture esistenti".

Milan, Gerry Cardinale: "C’è una grande opportunità di riportare il club ai fasti di un tempo"

Le parole di Gerry Cardinale arrivano a poche ore dal faccia a faccia di Milan e Inter con il sindaco di Milano, Sala, in programma in queste ore a Palazzo Marino. Il proprietario del club di via Aldo Rossi intanto sul futuro rossonero non ha dubbi: "RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo. Quello che sto cercando di fare, è portare ciò che ho imparato in 30 anni in America nel calcio europeo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo".