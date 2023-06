Gerry Cardinale scatenato: dal Milan alla Formula 1. Rafael Leao addio subito?

Gerry Cardinale, Milan e corre in Formula 1 (Alpine)

Gerry Cardinale non si ferma al Milan (con buona pace della voci sui fondi arabi). Il proprietario del club rossonero attraverso RedBird pare pronto a investire anche nella Formula 1. Lo rivela Bloomberg, secondo cui il numero uno rossonero sarebbe in trattativa con Alpine, scuderia che fa capo al gruppo Renault. Cardinale punterebbe a entrare in società come investitore di minoranza e contribuire a tutto l'aspetto legato ai media e agli sponsor. Le trattativa, secondo queste indiscrezioni, sarebbero in fase avanzata e l'accordo con il proprietario del Milan potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima a un evento dell'Alpine UK.

Calciomercato Milan, i nomi del dopo Tonali

Ma Gerry Cardinale, o quantomeno i suoi uomini, devono anche pensare al calciomercato del Milan. La perdita di Sandro Tonali era forse inevitabile a certe cifre (circa 75 milioni del Newcastle per il cartellino), ma resta comunque un colpo al cuore per il tifo rossonero. Come sostituirlo? Resiste la candidatura di Davide Frattesi, anche se il Sassuolo spara alto (40 milioni, però si potrebbe trattare su 30-35 più contropartita tecnica) e sul giocatore resta fortissima anche l'Inter. Poi, al di là del giapponese Kamada (vicino a parametro zero, ma l'ufficializzazione ancora non è arrivata) torna di moda il 28enne del Lens Seko Fofana (l'ex Udinese era stato seguito anche in passato) e l'olandese Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar). Attenti anche a Yunus Musah, 21 anni a novembre, mediano del Valencia e della nazionale americana. Milinkovic Savic? I tifosi del Milan sognano il Sergente della Lazio, ma la pista Juventus per ora è molto più calda. Il 23enne talento e capitano del Lecce Morten Hjulmand? Roma e Fiorentina sono più avanti.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez corteggiato da Manchester a Madrid

In più continuano a girare indiscrezioni sull'attenzione della big europee anche per altri gioielli del Milan. Si è parlato tanto di Theo Hernandez in queste ore: il terzino sinistro francese piace da sempre a Manchester City e Manchester United. Alla corsa si è iscritto anche l'Atletico Madrid, anche se i colchoneros sono stati subito gelati dal prezzo per far vacillare il Milan, ossia 100 milioni di euro. Un valore che dovrebbe allontanare, almeno per quest'estate tutte le pretendenti pur se ricchissime, anche se in questo mercato pazzo non si può giurare su nulla.

Calciomercato Milan, Rafael Leao: attenti al Psg

E poi c'è Rafael Leao. L'intenzione del club rossonero - che gli ha appena rinnovato il contratto - è di tenere l'attaccante portoghese anche la prossima stagione e di creare un super attacco con Marcus Thuram in mezzo: la 26enne punta del Borussia Mönchengladbach è vicina al sì (le voci sull'Inter sembrano più manovra di disturbo dopo quelle su Lukaku-Milan: a proposito, Big Rom rossonero non si farà). Poi a destra un altro innesto di qualità con Samuel Chukwueze del Villarreal (ma gli spagnoli al momento non fanno sconti malgrado il contratto in scadenza 2024) e Christian Pulisic del Chelsea come nomi più caldi. Discorso a parte per il baby fenomeno Arda Guler: il 18enne ha una clausola in uscita dal Fenerbahçe accessibilissima soprattutto in rapporto al suo talento immenso (17,5 milioni), ma bisogna superare lo scoglio della commissioni e della concorrenza di mezzo mondo. Il Milan comunque è li pronto al colpo.

Ma torniamo a Rafael Leao. Il Milan lo vede punto di forza della squadra che verrà, ma il portoghese potrebbe finire presto nel mirino di qualche top club, Psg in primis. Già perchè il club francese entro fine luglio (voci spagnole) potrebbe vendere Kylian Mbappè al Real Madrid (che non rinnova il contratto in scadenza 2024 e ha un sogno blanco da sempre). Il prezzo? Duecento milioni più 50 di bonus. Senza dimenticare che ha già perso Lionel Messi. Neymar? Le ultimissime voci dicono che O' Ney si è offerto al Barcellona (anche se il club blaugrana non sembra avera la 'forza' per riprenderlo). Ecco perchè a Parigi potrebbero operare una rivoluzione in attacco: Viktor Osimhen è un nome caldo come centravanti (De Laurentiis però chiede cifre astronomiche per lasciarlo partire da NapolI), Rafael Leao sarebbe il sostituto ideale come ruolo di Mbappè. Sullo sfondo anche il Chelsea e il Bayern Monaco.

